【日產】繼BMW後Nissan換上新標誌　再迎來《灣岸》Z系淑女新設計

每當品牌更換商標，就代表品牌有著求變的心。今年，汽車品牌BMW才剛改變了商標，自上世紀起有著多年歷史的標誌終於迎來改變，主要是採取平面化的設計，除了是設計界的趨勢，也為標誌增加了應用性，特別是針對數碼化的時代。另一方面又有一汽車品牌更換商標，而且也是取用平面化的設計，正是Nissan。

新（右）舊（左）商標（圖片來源：Nissan） 平面化的設計更為簡約，品牌指出主要是針對眾多採用立體設計標誌的企業當中脫穎而出，除了用上單色調，「Nissan」字體也用上更直、更秀麗的無腳字體，正是現代設計的代表。更改商標的原因，相信與BMW的初衷相同，在云云眾生當中以簡約來辨識出來，不再賣弄複雜和立體感，注重了清晰度，為的，當然是跨媒體的應用性，包括在網站、社交媒體和各種類型的數碼媒體上。

圖片來源：Nissan

新的Logo原來設計了三年，現已紛紛應用出來，由Albaisa的設計團隊操刀，將品牌Logo更新為更輕薄而靈活，靈感來自科學、技術和聯繫的突破，目的是為客戶的印象帶來根本性的變化，迎接數碼化的未來。新Logo已在所有品牌的產品中使用，包括在卡片及實體店。

圖片來源：Nissan

將來的Z標誌與初代的設計非常相似（圖片來源：Nissan）