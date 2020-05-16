F1車手賽會齊齊轉戰電競　疫情催谷電競賽車爆炸性發展

新冠肺炎肆虐全球，令眾多體壇賽事停擺，每逢周末都聚集極高人流的賽車運動當然亦不能倖免。然而真實賽事停擺，並不代表賽車毫無出路，遠至一級方程式，近至一些區域性比賽，都紛紛轉到網絡上以電競方式進行，雖然少了那股能刺激腎上腺素飆升的電油味，但賽事的刺激性卻不亞於真實賽車，這全賴電競賽車近年在真實性上的突破性發展。而另一方面，相信這場新冠肺炎疫情，亦會進一步催谷電競賽車的發展及認受性。

F1自3月尾開始舉辦電競比賽，不少車手都應邀落場，滿足車迷們的渴求。(圖片來源：F1)

早前，一級方程式官方賽會鑑於多場真實賽事因為新冠肺炎疫情而取消，宣佈將透過官方賽車遊戲《F1 2019》PC 版，在每個比賽周末舉辦電競賽事取代當日的真實賽事，直至疫情完結賽事重開為止。雖然電競賽事並不計算在正式積分內，但依然吸引到眾多F1車手參戰，並得到不少體壇及演藝明星支持，例如英國歌唱組合One Direction成員Liam Payne就參加了首場的巴林大獎賽，而AC米蘭球星Alessio Romagnoli及皇家馬德里門將Thibaut Courtois亦分別參加了巴西及中國大獎賽，令賽事來得更具娛樂性，而每場比賽亦吸引到數百萬人觀看。

至於本地方面，素有「波子王」之稱的香港賽車手歐陽若曦（Darryl）亦宣佈，在香港電競車隊Wako’s Fliptable Racing的技術支援下，應主辦單位邀請參與今屆亞洲保時捷卡雷拉盃的電競賽事，以一個特別形式重返這項他曾經兩奪總冠軍的比賽（2006及2008年）。比賽透過賽車模擬遊戲Assetto Corsa進行，共有四場八個回合，如同真實賽事一般，每個回合於前列完成比賽的車手將獲得積分，季末最高分的車手，將會獲得亞洲保時捷卡雷拉盃電競賽2020的總冠軍。

從電競走入真實賽車世界，Jann Mardenborough是當今最備受注目的賽車手之一。(圖片來源：Flickr)

從電競中揀選真實車手

不同於其他運動項目的電競比賽，電競賽車與真實賽車的近似度極高，車手均是透過軚盤、油門、煞車去控制賽車，而且隨著賽車遊戲及賽車模擬器的真實性提高，車手能透過電競賽車去磨練技巧，比起足球、籃球等運動的電競比賽更具實用性，甚至日本車廠Nissan早自2008年開始，已經與PlayStation及Polyphony Digital合作開辦「GT學院」，透過著名賽車遊戲Gran Turismo發掘及培養新一代賽車手。在遊戲中表現優異的玩家，將獲取錄參加真實賽車訓練營及比賽，在完成一系列的訓練及獲得最終勝利的參加者將會贏得代表Nissan參加國際性大賽的機會，而當今一些優秀的賽車手，例如Lucas Ordonez、Jann Mardenborough 及Wolfgang Reip也是出自這項計劃。

現今的電競賽車無論在畫面及操控上都極具真實性，視像角度甚至被真實賽事更豐富。F1 首場電競賽事，單在Youtube就吸引到近200萬人觀看。(圖片來源：Codemasters)

或許電競賽車是一個新興項目，但其實不少一級方程式車隊早已經開發出極具真實感的「賽車遊戲」（更正確一點來說是賽車模擬器）。由於與其他運動不同，車手能夠在賽車場上練習以熟悉賽道的機會極少，故具有詳細賽道數據的賽車模擬器成為了車手的訓練工具，而車隊的實習車手也是透過賽車模擬器為賽車性能調節進行測試，只是這些存有龐大數據的賽車模擬器無論在空間及發展所需的資金上，都不是一般人能負擔得起的，而家用電競賽車遊戲的真實性提高，是令這項比賽近年發展迅速的主因。

其實在每場F1比賽背後，同場亦有舉辦電競比賽，而且注目度亦不低，相信經歷今次新冠肺炎疫情後，電競賽車會更進一步廣受重視。(圖片來源：Codemasters)

以往賽車迷都未必認受電競賽車，但隨著新冠肺炎疫情，令電競賽車成為唯一選擇時，當他們有時間觀賞過電競賽車比賽之後，定必會有一番改觀，這無疑對電競賽車的發展步伐亦有一定的助力。