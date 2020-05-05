【單座位車】可能主宰未來市場 四款經典自私車 真正一人時間
/ 2020.05.05
然而，說起單座位的汽車，相信大家想到的大部分都是只能在賽車場行走的 track cars，這些賽車比較像是玩具，實用價值非常有限。但實際上，能合法在公路上駕駛，而且有公開發售的單座位汽車時有出售，由60年代的古董車到近年推出的設計，都能在市面上搜尋得到。雖然它們在市場上一直屬於絕對的少數派，產量並不高，但是不論時代，這些車的設計都非常獨特、破格，因此，一些古董車款甚至能擁有自己的死忠愛好者群體。以下這些單座位汽車無疑為汽車產業增添了不少色彩。
Peel P50
這款來自英國的獨特設計堪稱單座位汽車的經典。它的外型在今天看來，古典之餘又帶點科幻，就像是《小飛俠》漫畫裏的載具一樣。而其中的 Mark 1 型號更是全球最小的汽車。這款三輪汽車在1963年推出，初期只是生產了約50輛左右。雖然60年代時P50沒有獲得大成功，而peel車廠亦在1974年關閉，但是它的獨特韻味卻吸引了一批忠實擁躉，在他們的努力下，在2012年這款經典汽車終於再次投入生產。新版忠實復刻了舊版的設計，每年只出售25輛左右，而現在除了由燃油驅動的引擎外，亦有電動版本可供選擇。
Replicar Cursor
同樣來自英國，這款汽車在80年代中期生產，它的外型加上車門的打開方式簡直就像是一部縮小版的DeLorean DMC-12。而它出現的原因亦非常獨特，它當年的目標群體是那些 16 歲，還未能拿到正式駕駛執照，只能駕駛輕型電單車的青年人。Replicar Cursor其實是介乎於汽車與「綿羊仔」之間的存在，因此操作介面非常簡單。雖然這款汽車大概只生產了100輛左右，不過現在還是有不少機會在國外的古董車拍賣會中看見它們的身影。
（圖片來源：classiccarweekly.net）
Electra Meccanica Solo
說完古董車，是時候說一下現代的設計了。而近年由於電動車的興起，汽車的輕量化及小型化似乎是可見將來的一個大方向。而Electra Meccanica的Solo就是這個風潮的產物。一言蔽之，外觀上它像半輛車，而與古董的單座位汽車一樣採用三輪設計，但是Solo 的空間設計更為良好，設有車尾箱可供載物。車內的配置當然亦配合現代的標準，藍芽、USB接口，空調等應有盡有，而作為半輛車，電池滿電時能提供最多160公里的續航能力，128km/h的最高速度，算是非常不錯了。
（圖片來源：Electra Meccanica）
Renault Twizy
電動汽車的出現亦為汽車行業開拓了一些新的產品類型。就像Renault的Twizy就是定位於汽車、單車或電動滑板車之間的產品，為使用者提高安全性的同時，亦兼具高度靈活性。雖然它嚴格來說有兩個座位，但是後座的空間很窄，比較適合用來放置物品。它的外型獨特，車門向前翻的打開方式亦很科幻。但是由於它並不完全是一部汽車，Twizy的最高速度只有80km/h左右，比較難進行爬頭的操作，因此駕駛者在公路上可能需要比較有耐性。而沒有車窗亦令它在氣候不穩的地方用處受限。
（圖片來源：Renault）
（圖片來源：Renault）