【單座位車】可能主宰未來市場　四款經典自私車　真正一人時間

所謂百貨應百客，既然市面上有能夠載著一家大小出行的七人車，那麼反其道而行，喜愛獨處，無時無刻都想有私人空間的人自然亦會希望有專屬他們的單座位汽車。試想想，能完全杜絕 back seat driving，更沒有旁人能干預你如何裝飾自己的車廂，聽甚麼音樂。而且只有一個座位的話，能節省很多空間和重量，令車子更靈活，這些都是能讓駕駛七人車的住家男人們羨慕的特性。

然而，說起單座位的汽車，相信大家想到的大部分都是只能在賽車場行走的 track cars，這些賽車比較像是玩具，實用價值非常有限。但實際上，能合法在公路上駕駛，而且有公開發售的單座位汽車時有出售，由60年代的古董車到近年推出的設計，都能在市面上搜尋得到。雖然它們在市場上一直屬於絕對的少數派，產量並不高，但是不論時代，這些車的設計都非常獨特、破格，因此，一些古董車款甚至能擁有自己的死忠愛好者群體。以下這些單座位汽車無疑為汽車產業增添了不少色彩。

Peel P50

這款來自英國的獨特設計堪稱單座位汽車的經典。它的外型在今天看來，古典之餘又帶點科幻，就像是《小飛俠》漫畫裏的載具一樣。而其中的 Mark 1 型號更是全球最小的汽車。這款三輪汽車在1963年推出，初期只是生產了約50輛左右。雖然60年代時P50沒有獲得大成功，而peel車廠亦在1974年關閉，但是它的獨特韻味卻吸引了一批忠實擁躉，在他們的努力下，在2012年這款經典汽車終於再次投入生產。新版忠實復刻了舊版的設計，每年只出售25輛左右，而現在除了由燃油驅動的引擎外，亦有電動版本可供選擇。

Replicar Cursor

同樣來自英國，這款汽車在80年代中期生產，它的外型加上車門的打開方式簡直就像是一部縮小版的DeLorean DMC-12。而它出現的原因亦非常獨特，它當年的目標群體是那些 16 歲，還未能拿到正式駕駛執照，只能駕駛輕型電單車的青年人。Replicar Cursor其實是介乎於汽車與「綿羊仔」之間的存在，因此操作介面非常簡單。雖然這款汽車大概只生產了100輛左右，不過現在還是有不少機會在國外的古董車拍賣會中看見它們的身影。

（圖片來源：classiccarweekly.net）

Electra Meccanica Solo

說完古董車，是時候說一下現代的設計了。而近年由於電動車的興起，汽車的輕量化及小型化似乎是可見將來的一個大方向。而Electra Meccanica的Solo就是這個風潮的產物。一言蔽之，外觀上它像半輛車，而與古董的單座位汽車一樣採用三輪設計，但是Solo 的空間設計更為良好，設有車尾箱可供載物。車內的配置當然亦配合現代的標準，藍芽、USB接口，空調等應有盡有，而作為半輛車，電池滿電時能提供最多160公里的續航能力，128km/h的最高速度，算是非常不錯了。

（圖片來源：Electra Meccanica）

Renault Twizy

電動汽車的出現亦為汽車行業開拓了一些新的產品類型。就像Renault的Twizy就是定位於汽車、單車或電動滑板車之間的產品，為使用者提高安全性的同時，亦兼具高度靈活性。雖然它嚴格來說有兩個座位，但是後座的空間很窄，比較適合用來放置物品。它的外型獨特，車門向前翻的打開方式亦很科幻。但是由於它並不完全是一部汽車，Twizy的最高速度只有80km/h左右，比較難進行爬頭的操作，因此駕駛者在公路上可能需要比較有耐性。而沒有車窗亦令它在氣候不穩的地方用處受限。

（圖片來源：Renault）