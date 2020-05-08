【林寶堅尼】疫情下復產　以AR技術發佈Huracán EVO RWD Spyder

為防止新冠肺炎疫情在廠內爆發，林寶堅尼早於3月13日宣佈暫停生產工作，並對部分部門進行改造，轉為生產醫用口罩和防護面罩，並協助設計及生產肺部呼吸模擬器。經歷52日的停擺後，狂牛終於在5月4日甦醒，在採取有效措施保證員工安全的情況下重啟生產線。

林寶堅尼向來以手工打造、產量少聞名，之前為對抗新冠肺炎疫情而宣佈暫時停產，少不免對產量帶來打擊，亦令已經訂了新車的粉絲失望，為了回饋擁躉的支持，廠牌在宣佈復產的同時，也不忘帶來驚喜消息，為今年初才發佈的後驅版Huracán EVO加入開蓬版本，進一步完整「細牛」車系。

Huracán EVO RWD Spyder（左）及Huracán EVO RWD（右）(圖片來源：Lamborghini)

開蓬版的Huracán EVO RWD與硬頂版的配置基本相同，同樣搭載5.2L V10自然吸氣引擎，最大馬力及最大扭力依然為610hp/ 8000rpm及560Nm/ 6500rpm，而在重量增加了120kg至1,509kg之下，0-100km/h 加速只慢了0.2秒為3.5秒，極速可達324 km/h。

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此外，開蓬版亦一樣配備P-TCS高性能牽引力控制系統，令車在漂移或發生側滑之後調整方向的過程中，依然能夠傳遞扭矩，駕駛者可以透過選擇「STRADA道路模式」、「SPORT運動模式」及「CORSA賽道模式」三種不同的駕駛模式，調校P-TCS系統的介入度，並在車輪輛受控的情況下感受甩尾樂趣。

至於頂蓬的部分，Huracán EVO RWD Spyder用的是軟蓬，在行車速度低於50km/h的情況下，可以在17秒內收至後艙蓋下，並可選配多種顏色，與車身線條和顏色完美搭配。

廠牌表示AR技術亦將會應用在其他新車上。(圖片來源：Lamborghini)

特別值得留意的是，為了繼續對抗肺炎疫情，廠牌更首次利用擴增實境（AR）技術進行新車發佈，只要使用iPhone或iPad登入林寶堅尼官網，即可透過AR技術近距離地鑑賞Huracán EVO RWD Spyder的外觀和內飾的細節，並放置在任何喜愛的場景拍攝照片。