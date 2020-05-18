林寶堅尼推出限量電子郵票　印證逾半世紀輝煌歷史並揭示品牌路向

隨著科技日漸發展，尤其得益於區塊鏈技術，不少以儲藏為目的事物都開始趨向電子化甚至虛擬化，繼之前KAWS推出的擴增實境雕塑備受粉絲們搶購後，林寶堅尼亦聯手電子郵票生產商Bitstamps，將合作推出一系列以「狂牛」為主題的限量電子郵票。

一枚世上最罕有的英屬圭亞那一仙紫紅色郵票在2014年以950萬美金天價成交。(圖片來源：Getty Images)

郵票儲藏是不少人年少時的興趣，並開啟了眾多珍藏家的儲藏事業，或許在現今這個電子郵件寄送發達的年代，郵票的實際存在意義已經不大，但郵票儲藏及轉售仍然不容小覷，在2014年於紐約上演的一場拍賣中，一枚世上最罕有的英屬圭亞那一仙紫紅色郵票就以950萬美金天價成交，刷新世界紀錄。

林寶與Bitstamps合作推出限量的主題郵票系列。(圖片來源：Lamborghini)

當郵件趨向電子化時，郵票亦隨之走向電子虛擬化，一本本郵票儲藏薄亦在Bitstamps的推動下轉換成電子虛擬化。得益於區塊鏈技術中的獨立數位物件識別應用，每枚郵票的歷史價值與獨特性都可得到保證，並成為獨一無二的虛擬物品，而電子郵票可以像實體郵票一樣進行購買、收藏或轉售。

首架被選中的作品是新推出的Huracán EVO RWD Spyder。(圖片來源：Lamborghini)

是次林寶堅尼與Bitstamps的合作，將會以車廠過去57年的輝煌歷史及旗下超過20款經典車型為主題，推出一系列「The Automobili Lamborghini Collection」主題郵票。打頭陣的有剛在今月初全新發佈的後驅開蓬版細牛Huracán EVO RWD Spyder，限量發行20,000枚，而其餘眾多以林寶經典車型為題的電子郵票亦會陸續推出，粉絲們可以透過Bitstamps App中的個人收藏簿欣賞自己的電子郵票、查詢收藏進度和尚未獲得的郵票，也可以决定是否將其郵票隨電子賀卡作為禮物贈出，或者在幾個月内即將開放的交易平台系統中轉售。

繼以AR技術發佈新車後，林寶再次在電子虛擬化領域上大展拳腳。(圖片來源：Lamborghini)

今月初時破天荒以AR技術為牛Huracán EVO RWD Spyder進行發佈後，今次又發行限量電子郵票系列，作為一家擁有超過半世紀歷史的奢華超跑品牌，林寶堅尼如此接連地在電子虛擬化領域上大展拳腳，可見品牌對於未來長遠發展的野心，而且能夠期待在不久的將來，相信會有更進一步的行動。