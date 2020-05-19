【男人Dream Car】那些年日系車迷都必定「J」過的JDM四大天王

日本玩車風氣，一直都深深影響著香港車界，以前我們常說日本人好識維護本土利益，基本上所有衣食住行一類與民生有關的東西，最好的產品都只會保留給本土市場，而不作出口外銷，不知道是這種政策的因由，抑或是純粹的「隔籬飯香」，那些只作日本本土市場內銷的JDM（Japan Domestic Market）深受日系車迷熱烈追捧。只可惜剎那光輝不代表永恆，看著一架架當年叱吒車壇的JDM沒落，心裡總難掩唏噓，以下就讓我們回顧一下當年日J夜J的JDM四大天王。

GT-R R34 (圖片來源：Getty Images)

Nissan Skyline GT-R

無論在賽場上下，最令人迷戀的當然必數「戰神」日產Skyline GT-R。Skyline原先是王子汽車旗下的車型，第二代的S54早於1964年已經在日本格蘭披治大賽獲得佳績而備受注目，而自日產於1966年收購了車廠起，更是將車系進一步發揚光大，1968年推出的第三代C10已經橫掃日本本土賽事。雖然日產在70年代初開始由於停止為Skyline生產GT-R版本，但已經為車系縱橫賽車界奠下基石，故當第七代R31開始重新發展起賽車用的GTS-R起，便已經所向無敵，以至R32時更不單在全日本ツーリングカー選手権（即現今的Super GT）錄得全勝，更於澳洲的Bathurst 1000揚威，並因而贏得「Godzilla」稱號。而在賽道上的好表現亦延續到了公路上，在當時各家日本車廠君子協定馬力不得多於280hp下，其RB26DETT Twin turbo直列六缸引擎的改裝性極大，加上四驅四轉帶來的強勁性能表現，在公路上亦幾乎毫無對手可言。不過2007年推出的R35脫離了Skyline車系，雖然強蠻性能依然，但外型設計上的肌肉化感覺有點變了歐系超跑，失去了原本的日系戰神風格，而且13年來還沒有再推出R36，感覺已經追不上近年的發展速度。

(圖片來源：Getty Images)

Honda NSX

另一架必數的高性能JDM當然還有本田的NSX，受惠於在80年代尾接連為威廉車隊及麥拿侖車隊在一級方程式賽場上提供引擎，並贏得亮眼好成績，令車廠決心打造一架性能上能夠與歐洲車廠並駕齊驅的超跑級數JDM。不但擁有闊而低的車身，更用上了大量在一級方程式賽車上的技術，全鋁合金車架加上V6 VTEC自然進氣引擎，以及參照F-16戰鬥機設計的車體結構和內飾設計，而且還有一代車神冼拿的加持，內外在美俱備的NSX甫推出已經引來極大哄動，甚至有力挑戰法拉利348的地位，可謂日本車廠有史以來最強的一架跑車。不過相比起其他JDM來說，NSX價格太高之餘，改裝空間相對亦比較細。

Paul Walker Toyota Supra A80 (圖片來源：Getty Images)

Toyota Supra

當年能夠與GT-R及NSX爭一日之長短的，還是豐田的Supra。將典型的前置後驅佈局的精髓完全發揮，尤其第四代的A80，為追著GT-R而研發的2JZ Twin turbo直列六缸引擎，只需簡單改裝就能調至500hp以上，而上1000hp的也並非少見，在直路加速的性能表現更是遠勝GT-R。當然對於大多數車迷來說，「豬扒」的特別存在還因為神級電影《狂野時速》系列的光環，Paul Walker所駕的橙色Supra令人為之瘋狂，此外當然還有日本殿堂級賽車手織戶學以Supra揚威飄移及全日本ツーリングカー選手権賽場。可惜Supra在2002年停產，雖然第五代A90在去年推出，但普遍都認為這部Supra已經變成以JDM包裝的BMW Z4，而失去了原本應有的味道。

(圖片來源：wallpaperaccess)

Mazda RX-7

對於JDM四大天王的最後一席眾說紛紜，有人會說是三菱的GTO，但筆者就更屬意萬事得的RX-7，原因很簡單，就是其轉子引擎。不同於傳統的活塞式引擎，轉子引擎的構造將缸內分成三等分，能同時進行進氣、點火及排氣三個程序，每轉一個循環就完成一次推動程序，比活塞式引擎更具效能，而且引擎體積亦較小，重量較輕，令RX-7在加速及過彎能力上較高，改裝性亦比較容易，只要將引擎尺寸比例加大或增加轉子數量，就能夠輕易提升馬力。雖然RX-7擁有非常好的性能表現，連GT-R都「冇得鬥」，但由於油耗及零件損耗高，故此即使經歷了多代改進，依然未被廣泛應用，但車廠的不離不棄總是令人值得尊敬。