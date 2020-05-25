轉子引擎復活首部曲？　RX-VISION GT3 Concept亮相GT Sport

雖然自2012年RX-8停產後，就再沒有量產車採用轉子引擎，但萬事得（Mazda）多年來對其依然不離不棄，不斷投放人力物力去進行研發及改造，成為了不少車迷最憧憬期待的汽車技術。可惜於2015年在東京車展出RX-VISION概念車後，萬事得在轉子引擎的開發上一直未有再傳出甚麼突破性新發展，直至在快將五年後的今日，終於迎來了轉子迷期待已久的好消息，虛擬跑車RX-VISION GT3 Concept正式於殿堂級賽車遊戲《Gran Turismo Sport》中亮相。

Mazda與Polyphony Digital合作在《GT Sport》推出概念跑車MAZDA RX-VISION GT3。(圖片來源：Mazda)

打從《Gran Turismo 6》開始，遊戲發展商Polyphony Digital與各大車廠合作打造了一系列Vision Gran Turismo概念跑車，而當中大部分車款都會以不同形式在真實世界中出現，可謂車廠為新車發佈打響頭炮的另類宣傳方式。而在剛過去的周末，一眾轉子引擎迷期待多年的遊戲更新終於出現，由萬事得與Polyphony Digital合作開發的概念跑車MAZDA RX-VISION GT3 Concept，正式在《GT Sport》中登場，或許這意味著轉子引擎有可能於可見的未來重臨市場。

MAZDA RX-VISION GT3 Concept (圖片來源：Mazda)

這架在《GT Sport》亮相的RX-VISION GT3 Concept，以萬事得於2015年在東京車展出的RX-VISION概念車為藍本，採用次世代轉子引擎「SKYACTIV-R」，而為了符合Gr.3級別的性能要求，同時納入了R26B型引擎的概念，令四轉子引擎系統在遊戲中重現，並搭配輕量車身，從而展現出前所未有的優秀性能。

Mazda 100周年RX-VISION GT3 Concept 計時爭奪賽挑戰 (圖片來源：Mazda)

適逢今年是萬事得創立100周年，車廠更與《GT Sport》合作，舉辦了一系列以RX-VISION GT3 Concept作為對象的特別活動，包括一場在Spa-Francorchamps賽道進行的公開計時賽，以及一個塗裝設計比賽，優勝者可以獲得限量特別紀念獎品。