波子迷家中必藏　500匹的音樂誘惑　黑魂限量版911 GT3 Soundbar

對於不少車迷來說，能將愛車放在家中隨時欣賞，可謂人生中的最大夢想，然而香港地少人多，樓價寸金尺土，當一個普通居所帶來的經濟負擔都不輕時，又有幾多人可以一圓此夢。而為了給心靈上帶來一點安慰，有人儲藏縮小比例模型車，也有人將愛車照片掛在牆上，不過若然你所鍾愛的是Porsche 911 GT3的話，恭喜你！你有一個極佳的新選擇，由Porsche Design推出的911 GT3 Soundbar。

藍芽喇叭以911 GT3的死氣喉為設計原型。每部機上都會印有獨特的限量編號。(圖片來源：Porsche Design)

Porsche Design由保時捷（Porsche）家族第三代傳人兼車廠傳奇車型911的設計師Ferdinand Alexander Porsche於1972年創立，品牌將車廠的設計概念由汽車生產轉移至生活時尚領域，並創作出一系列具保時捷影子的奢華生活產品。

全新的黑魂版限量911部，售價3500歐元。每部機上都會印有獨特的限量編號。(圖片來源：Porsche Design)

在搭載4.0L 水平對向六缸自然進氣引擎之下，保時捷911 GT3的500匹馬力帶來的震撼性呼嘯，絕對令一眾波子迷趨之若騖，Porsche Design早於2016年以其排氣管作為藍本，打造出極具霸氣的911 GT3 Soundbar藍芽喇叭，而最近更特別推出限量911部的黑魂特別版。

每部喇叭上都會印有獨特的限量編號。(圖片來源：Porsche Design)

這部在德國製造的911 GT3 Soundbar藍芽喇叭，採用Dolby 數碼音效技術，支援2.1聲道與DTS TruSurround虛擬環繞及立體音效，最高功率可達200W，並可透過遙控器作中高低音微調，造就出極致高質音效。此外，除了可以透過具備aptX無損高音質傳輸技術的藍芽3.0連接之外，亦支援有線數碼音源，讓用家透過線材來增強音效。