從仇師傅說起　四個撐起香港賽車的傳奇賽車手

一代香港傳奇車手仇偉冠上周五（5月22日）因病辭世，令人回憶起仇師傅多年來對香港賽車發展的莫大貢獻。作為一個彈丸之地，香港雖然連正規的賽車場地都沒有，卻能孕育出眾多優秀的賽車手，一班在歷史上為香港賽車壇屢創佳績的前輩車手可謂功不可沒，而當中以下這四位，更可以說是撐起了香港賽車的半邊天。

仇偉冠 (圖片來源：TCA Asia)

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仇偉冠

自70年代初開始涉足賽車運動，曾經多次出戰澳門大賽車並屢次獲獎，包括於1975年首次參賽就憑著一架Mini Cooper贏得葡國盃及普通車賽冠軍，後來更於1979年在東望洋房車錦標賽中獲得第四，並獲獎學金往英國Motor Racing Stables Brands Hatch深造賽車。直至2010年代，仇師傅依然以近70歲高齡征戰多個澳門以至亞洲賽事，而且積極培訓及提攜新晉賽車手，並為香港賽車發展出力，包括為Formula E香港站賽事擔任訓練總監，負責培訓賽道工作人員。

潘炳烈 (網上圖片)

潘炳烈

被譽為「香港賽車之父」，最彪炳的戰績必數於1964年駕著一架Lotus 23B贏得澳門格蘭披治大賽冠軍，是首位在這項大賽中勝出的香港華人，更以3分05秒40的成績刷新當時的賽事紀錄，後來再於菲律賓、泰國及印尼等地贏得多項錦標，成為全香港、以至全亞洲賽車迷的神級偶像。而在2013年，潘炳烈以77歲高齡參加蓮花大中華盃，於在澳門舉行的第二回合賽事中，曾經一度進佔第二位，雖然可惜最後被撞尾退賽，但至今仍為一時佳話。縱然潘炳烈座下並沒有招收徒弟，不過曾任香港小型賽車會主席15年之久，對於香港賽車的推動絕對有極大貢獻。

呂米高 (網上圖片)

呂米高

另一位殿堂級香港賽車手當然還有「香港冼拿」呂米高，不但於80年代在澳門格蘭披治大賽中屢次獲獎，包括東望洋大賽季軍、森拿美盃冠軍、三菱力駒盃亞軍等，後來轉駕拉力賽車，於1996年更奪得世界越野錦標賽印尼分站N組冠軍，是至今唯一一個有此成就的華人車手。

閣兆昌 (網上圖片)

關兆昌

最後當然還有「澳門三冠王」關兆昌，1984年初次到澳門參賽，就已經贏得葡國盃冠軍，甚至在Super Car賽事中獲得排位賽第二，只可惜大意在完成資格賽後撞爛了車頭，未能及時維修參加正賽。關兆昌最受香港賽車迷難忘的，必數1993年在澳門格蘭披治大賽中，憑著寶馬M3及保時捷911T，同時贏得東望洋大賽、Supercar Race、CTM Race三個比賽的冠軍，至今仍然無人能及。此外，他還贏得過五次東南亞地區房車挑戰賽總冠軍，也是首屆保時捷卡雷拉盃亞洲全年總冠軍，更在2018年初夥拍四位當代香港頂尖賽車手李英健、歐陽若曦、方駿宇及唐偉楓，籌組成香港隊出戰杜拜24小時耐力賽，並奪亞而回。