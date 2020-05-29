Maserati意大利超級品牌　不可不知的六件事

Maserati歷史悠久，無疑是全世界知名度最高，最受追捧的超級跑車品牌之一。相信很多人都對Maserati的出品如GranTurismo、GranCabrio、Levante等非常熟悉，而其實自1914年創立以來，車廠經歷了無數的歷史事件、高低起跌。它的故事和一些品牌發展期間的趣事自然相當豐富，而且非常引人入勝，以下的小知識只是其冰山一角，你又知道幾多？

（圖片來源：Maserati）

開廠多時才推出自家作品

Maserati於1914年創立，但是要直至1926年才出現第一輛完全由他們設計和生產的賽車。原因之一是第一次世界大戰在車廠成立短短5個月後爆發，而Maserati在戰時改為生產一款由他們研發、運用於戰鬥機的火咀。而在戰後，Maserati以改良其他車廠的賽車為主，特別是從1922年起與Diatto的合作。而在1926年，Maserati決定自立門戶，而Tipo 26型賽車就是第一款掛上三叉戟商標的汽車。

Maserati在賽車上的成績非常不錯，最著名的當然是他們連續贏得1937-1940年度的Targa Florio拉力賽，當時使用的車型是Tipo 4CL。

（圖片來源：motor1.com）

商標源自於對跑車無感的家人

由幾兄弟合力創辦的Maserati，原來當中有人對機械工程和賽車卻是不太感到興趣的。Maserati七兄弟中，排第五的Mario與他的工程師、賽車手兄弟們不一樣，反為鍾情於藝術，因此他在車廠的賽車製造和機械調整工作方面參與度不高。然而，他卻沒有置身事外，也對品牌有所投入，並以他的藝術觸覺，為品牌設計了一個在汽車製造業中最具代表性的標誌。

商標的設計靈感來自Bologna的一個廣場中間，代表海神Neptune的噴泉。Maserati兄弟相信這個商標能代表品牌旗下汽車的力量，亦是他們對於創業城市作出的致敬。

（圖片來源：Maserati）

Maserati原來好憎Ferrari

在1937年，Maserati家族被迫把公司的股份全部出售以拯救車廠，其後Maserati的生產基地被遷移至Modena。就在這個城市，他們遇到了Ferrari。回溯30至90年代，他們卻原來一點不友好，反而是主要的競爭對手。

他們當時到底有多不喜歡對方？最好的例子是1983年，時任意大利總統Sandro Pertini參觀Ferrari車廠，但是因為當時的總統專車是Maserati的Quattroporte。而Ferrari的老闆Enzo Ferrari無論如何都不願靠近總統專車的範圍，結果總統下車後，需要主動走到Enzo Ferrari的面前，才化解了尷尬的場面。

（圖片來源：Maserati）

由敵人變姊妹

90年代，Ferrari及Maserati兩個品牌都由先後由Fiat集團收歸旗下，兩者才由競爭對手轉為合作夥伴。而在2002年，Fiat更把Maserati交由Ferrari管理，自此Maserati的出品就開始使用Ferrari的引擎。亦因為這個原因，很多人都視他們為姊妹品牌。

但是直到2019年5月，因為市場策略，Ferrari宣布將逐漸停止供應引擎給Maserati，讓後者可以擺脫前者的陰影，重新建立屬於自己的天地。

（圖片來源：turo.com）

Maserati有生產電單車

有趣地，其實Maserati曾經生產過電單車，但是技術上它並不是Maserati車廠的出品。在50年代品牌被分拆為三個獨立的子公司，分別是一家車廠、一家鑄造所和一個生產火咀的製造商。但是他們在處理文件時出了一個低級錯誤，因此三家公司都獲得使用Maserati商標的權利。而這部電單車就是生產火咀的Fabbrica Candele Accumulatori Maserati的出品，而據說它非常受當時的意大利人歡迎。

（圖片來源：silodrome.com）

黑幫電影常客

不知道是不是因為Maserati的汽車外型甚具霸氣，它們與黑幫電影或劇集很久前就結下了不解緣。無論是《The Sopranos》、James Bond系列的《Licence To Kill》，抑或是更經典的《The Godfather III》裏面，都能找到Maserati的身影。