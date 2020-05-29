頂級富豪的超級玩具　令車迷腎上腺素飆升的三家神級獨立超跑車廠

說起超跑，不少人都總會想到林寶堅尼及法拉利之類大集團旗下的大車廠，不過在超跑的世界裡，還有一些獨立小車廠，它們雖然沒有大集團撐腰而名氣不大，卻也是因此而不受羈絆拘束，能夠堅持理念，純粹地追求精湛工藝及極致性能，無須為了利潤去迎合市場、追趕產量，故此尤其值得尊敬欣賞，也是頂級富豪才負擔得起的超級玩具。以下這個三個獨立超跑車廠，旗下車款架架產量極少而且身價不菲，若然有幸遇見，記得打卡集郵！

(圖片來源：Apollo)

Apollo Intensa Emozione (圖片來源：Apollo)

誠哥旗下的Apollo超跑

當各大車廠旨在透過多項先進技術為駕駛者帶來更易操控的電子化體驗時，Apollo更傾向於以現代科技增強汽車性能表現時，保留著人與車之間的原始操控感覺。車廠出產的跑超強調手工打造，擁有超凡的外型設計之餘亦具備極致的性能及速度，帶給駕駛者最佳的官感樂趣，剛於去年底開始陸續交車的Intensa Emozione（IE）全球僅限量10架，搭載6.3L V12自然進氣引擎，帶來最高780 hp馬力及760 Nm扭力加上極輕的碳纖維底盤及高於3.0的空氣動力效率，造就出0至100km/h加速只需2.7秒，極速可達335km/h的強力表現，售價由230萬歐元起跳。

特別值得一提的是，品牌最初由曾任Audi Sport總監的Roland Gumpert於2004年創立，後來於2016年被香港財團Ideal Team Venture收購，在今年三月中更與李嘉誠有份投資的WE Solutions Limited完成收購合併，雖然總部設於意大利，但公司主席Norman Choi是香港人，所以車廠可謂大半個香港品牌。

(圖片來源：Zenvo)

Zenvo TSR-S (圖片來源：Zenvo)

丹麥Zenvo過千匹馬力

丹麥獨立超跑車廠，由Troels Vollertsen於2004年創立，自2008年推出首款ST1原型車開始，旋即轟動整個車壇，並受到廣大車迷注目，而後來量產期間的八年裡亦只有總共15架，並早早全數售出，絕對是彌足珍貴。車廠於2016年在日內瓦車展上發佈新型號TS1 GT以及賽道版的TSR，到了2018年更推出了TSR的公路版車型TSR-S，整個車身包括胎鈴均是由碳纖維打造，加上鋼鋁半硬殼及前後賽車鋼架，令車身僅重1,495kg，搭載著中置5.8L V8雙機械增壓引擎，帶來最高驚人的1,177 hp馬力，配上七速序列式波箱後輪驅動系統，0-100km/h加速僅需2.8秒，極速可達325km/h。而最讓車迷興奮的是背後那隻大尾翼會跟隨轉向往一邊大幅擺動，以加強過彎時的穩定性和內胎抓地力，車款每年僅生產五架，售價為145萬歐元。

(圖片來源：Pagani)

Pagani Huayra Imola (圖片來源：Pagani)

Pagani 5,000萬一體化車身

創辦人Horacio Pagani原為三級方程式賽車設計師，曾於林寶堅尼擔任首席工程師，為車廠打造出經典超跑Lamborghini Countach的25年慶版本，然而後來與廠方就是否需要訂造高壓釜以製作碳纖維零件而意見相左，並堅決出走自立門戶，於1992年創立Pagani Automobili S.p.A.。車廠花費了七年時間打造出首款超跑Zonda，並於2011年發佈第二代車款Huayra，由於是以人手打造，每年產量只有數10架。今年二月，車廠發佈了一架以Huayra Roadster BC為基礎，並經賽車科技強化的Huayra Imola，在相同的底盤之上，採用混合了Carbo-Triax HP62 碳纖及Carbo-Titanium HP62 G2碳鈦的新式複合物料製作一體式車身，加上全新的Acquarello Light烤漆，令車重只有1,246kg。搭載Mercedes-AMG 6.0L V12 雙渦輪增壓引擎，帶來高達827hp及1,110Nm的最大馬力及扭力，雖然售價為500萬歐元，但限量五架的賣點，已早早已經全部售出。