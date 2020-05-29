自己大牛自己砌　Sián FKP 37真車未出先儲Logo

林寶堅尼去年九月在法蘭克福車展上發佈車廠首架油電混能超跑Sián FKP 37，搭載6.5L V12自然進氣引擎的同時，在變速箱中裝有一個48V電動馬逹，造就出最大808hp馬力及760Nm扭力，帶來0-100km/h 加速少於2.8秒，最高速度超過350km/h的蠻強性能，雖然未計稅售價已超過200萬歐元，但全球限量63架迅速售罄。

林寶堅尼Sián FKP 37真車與Lego模型車對比。(圖片來源：Lamborghini)

新版「大牛」的名字Sián FKP 37中，Sián是艾米利亞羅馬涅語，解作「閃電」，而FKP是林寶堅尼母公司福士集團已故前主席Ferdinand Karl Piëch的名字簡寫，至於37代表他出生於1937年。Sián FKP 37原定於今年交車，然而受新冠肺炎疫情影響，車廠生產線經歷了長達52日的停擺，相信交車日期將受影響，車迷們想要一睹真車光彩或者要再多等一段時間。不過林寶堅尼當然不會要車迷們失望，皆因廠方與Lego合作，推出Lego版Sián FKP 37套裝，讓車迷們親手組砌出dream car。

總共3,696件零件，你估你要砌幾耐? (圖片來源：Lamborghini)

即將於下周一起在Lego品牌零售店及網上商店發售的Sián FKP 37套裝，雖然是以1比8的比例設計，但像真度毫不馬虎，包括具有可動活塞的V12引擎、由可移動換擋撥片控制的八速波箱、可調節式後擾流板、能夠打開的行李廂蓋和引擎蓋等，若然打開鷗翼式車門後，更可看見內裡設計極細緻、貼有林寶堅尼標誌的可移動軚盤、座位等，不過代價是整個套裝共有3,696件Lego零件，連說明書都要分成兩本，也不知要多久才能砌完。

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此外，整架Sián FKP 37 Lego模型完成組裝後，高度為13cm、長60cm、寬25cm，也許在開始動手砌前，還要先解決安放地方的問題。最後值得一提的是，打開Lego模型車的前行李廂蓋後，會發現廂內配備了一個林寶堅尼精品旅行包以及一個可讓玩家解鎖更多特別內容的專屬序列號，玩家可通過掃描拼砌說明書中的QR code，觀看由林寶堅尼汽車和樂高專家拍攝的專屬系列視頻，探索實體車車型和Lego Technic的設計靈感。