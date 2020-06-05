【革新版SUV出陣】Mercedes-Benz GLA200　全方位進化至數碼設計

雖是入門級，但別少看Benz GLA200200的強大處。自2014推出起，全球已賣出約100萬輛，是品牌第二好賣型號；其次，揸過這輪車的都會認為它夠靈活又可足夠應付小型家庭假日所需。男人得一想二其實不是因為自己貪心，只是愛自己同時愛家人，一款能融合兩種優點，新版更改朝換代進入MBUX多媒體系統，換車表面證供已叫成立。

在香港這個彈丸之地，日常上班自然希望車輛能在城市街道內靈活穿梭，而到假日又能擔當一家大細到效外奔馳或與另一半更無拘無束地享受浪漫時光。

內櫳空間進一步提升

一眼看上去，就能感到新版GLA200的設計加入了更多SUV的元素。我對於駕駛最看重的感受之一，就是空間感。這部GLA200車身闊度和軸距都增加了30mm，因此後座的腿部空間增加了116mm，手肘空間增加了45mm。而它的總高度亦比前作多104mm，得宜於此，即使前座的坐位較高，就算坐姿筆直，頭部空間亦較舊版多22mm。加入新設計的車頂橫樑令駕駛者的視野更佳。而車廂的空間變得更大的同時，車子的總長度卻仍比前作稍微短14mm，短小的前後懸長令GLA200得到輕巧車系的靈活性，加上新設計的流線外型風阻系數極低，Cd值僅為0.28，能有效減低日常駕駛的耗油量之餘，亦得以確保汽車的高機動性。

車廂空間非常充裕（圖片來源：Mercedes-Benz）

車子夠靈活，座位空間亦足夠，那麼road trip時非常重要的儲物空間方面又如何？GLA200擁有435公升的車尾箱，容量本來就非常充裕，更可以透過折疊後座來提供額外儲物空間至1,430，配以電動的Easy-Pack尾門，及可額外購買，能遙控開關尾門的Hands-free access功能。講到實用性，每次你去shopping或郊遊時一雙手拿滿物資，就知道這份錢是使得值。

新版GLA 200的外型比前作更有SUV的味道。（圖片來源：Mercedes-Benz）

MBUX智能觸控

若然需要長途駕駛的話，車廂物料的舒適度，以及能輕易操作的導航就顯得尤其重要。GLA200的座椅及軚盤都以人造皮製作，因此駕駛者和乘客都能座得舒服。而最大殺著的MBUX智能操作系統的觸控式操作介面和AI語音助理，讓駕駛者能非常輕鬆地操作GLA200搭載的各種功能如衛星導航、泊車輔助系統及娛樂系統，單是這套器材便足以打動換車動機，始終新世代大家追求的便是這種輕觸大mon，當然它沒有Tesla般巨大，但若是Benz車迷的話，這種設計便大叫旺場。

MBUX系統介面簡潔、操作簡單。（圖片來源：Mercedes-Benz）

在性能方面，作為一款入門級SUV，GLA200的配置已經非常不錯。使用的是1.33公升直列式四汽缸渦輪增壓引擎，能提供163匹馬力，最大扭力為250牛頓米，亦擁有能在低負荷時提升效能的汽缸間停技術，廠方聲稱能在市區駕駛時的耗油量保持在每10公里約0.7公升，算是一款頗為省油的輕型SUV。

全新 Mercedes-Benz GLA200

驅動：前輪驅動

引擎：1.33公升直列式四汽缸渦輪增壓引擎

馬力：163匹

扭力：250牛頓米

價錢：$389,000 起