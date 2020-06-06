【紳士好逑】專門改造保時捷的Singer　副廠跑車起點價40萬美元

玩車有幾種人，買來日日打蠟，抹到立立令。買來日練夜練，揸至極限。更有一種車主，唔改車會身痕，由頭到尾改得就改。改車已經成為汽車文化的主流之一、近年更有改車公司的汽車售價比原廠汽車更昂貴（真正雞仔大過主人婆）。

工程師花上大量時間開發復古沙板（圖片來源：Singer Vehicle Design）

專門改造保時捷的Singer就是其中一家。Singer的品牌是用了Norbert Singer的名字來命名。Norbert Singer是一名德國汽車工程師，在1970年至1998年的勒芒24小時耐力賽中，他在保時捷16場比賽中的每一場都發揮了關鍵作用的重要人物。創造Singer的是Rob Dickson。Rob的人生充滿傳奇，求學時期已經學習汽車設計，畢業後並沒有追求汽車的工作反而參加了搖滾樂隊，在流行榜上也曾得過成就，在短短的10年搖滾樂生涯裏發行了八張唱片。

Norbert Singer（左）圖片來源：ferdinandmagazine

Rob自小已是保時捷粉絲，一直嚮往改裝自己的911。一個偶然的機會，購買了一輛1969年的911，而此911令一切都改變了，也開始了Singer的創造理念。 Singer的保時節都由964車系為起點。當年的959也是以此車架為基礎，在911的歷史上有革命性的意義。雙點火系統，Coil Over（螺簧與減振器同心布置），更先進的煞車，及高效率的冷卻系統，這些都是964的先天性強點。) 改裝過程、首先進行減磅工程，將整台車的金屬沙板都改用碳纖維。

不斷減磅加馬力

碳纖維的製造和控制絕不容易，因為要顧及纖維授水的情況，要把碳纖維的沙板，完美地製造，令製成品跟金屬的毫無分別，是一件不容易的任務。但帶來的好處是能節省幾乎500磅！其他的改裝當然小不了引擎的提升。國際知名的C仍osworth主導這部分的技工，原本250匹的引擎，增強至超過350匹。在數字上或許不怎麼顯著，但配合減輕了的車重，這100匹就相當有殺傷力。

當然，這些都有它的代價，絕對不便宜。一分錢一分貨、一輛Singer改裝的911，起點價就要40萬美元（大約300萬港元），這還沒包括那台964。你覺得太貴？條龍已經排到打晒蛇餅、定購的時間需要等候超過四年。Singer911面世後，各國的汽車雜誌和網誌，都紛紛爭先報導這輛車。性能超卓外，手工及細節都十分精緻，大部分專業及發燒友都給予Thumbs Up。

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