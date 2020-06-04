跟德國人學「BMW」的正確讀音　六個關於寶馬必要知的冷知識

寶馬是香港汽車市場中佔有率最高的品牌之一，尤其自M3於8、90年代在澳門東望洋大賽吒咤一時之後，更孕育出一班車廠的忠實擁躉。作為擁有超過100年歷史的著名車廠，背後當然埋藏著不少特別故事，以下將為大家列出其中六項。

名字由來及讀音

BMW的全寫是Bayerische Motoren Werke AG，翻譯成中文即是巴伐利亞發動機製造廠股份有限公司，當中巴伐利亞是車廠總部的所在聯邦州。正如法國品牌應該以法文發音一樣，作為一家德國車廠，其名字當然亦應以德文發音，而BMW的德文發音中，「B」和「M」基本上與英文無異，不過「W」的發音則類似於英文的「V」。

為何在香港被稱為寶馬

根據車廠的官方網頁解釋，在古時馬匹是主要的運輸工具，而且亦是財產及地位的象徵，當中寶馬更是指最優秀的馬，只有帝皇貴族官吏才能擁有。隨著汽車在現代逐漸取代馬匹成為主要運輸工具，汽車亦代替了馬匹作為財產及地位的象徵，而稱BMW為寶馬便代表了車廠出產的汽車優質和貴重。

此外，坊間亦流傳著一個值得令人信服的說法，由於BMW在英美地區被暱稱為「Beamer」、「Beemer」及「Bimmer」，這個曾為英國殖民地的香港，便跟著以近音「寶馬」作稱呼。

美國曾經有專門介紹BMW的雜誌以「Bimmer」命名。(圖片來源：Amazon)

並非以汽車起家

雖然出產的汽車享譽全球，但其實BMW最初是以生產飛機引擎為主，只是由於德國在第一次世界大戰落敗後，根據《凡爾賽條約》規定，國內不准再生產飛機，故廠方只好改為生產汽車。而車廠的標誌中，位於正中間的藍白色十字，其實就是刻畫飛機螺旋槳轉動的情形。

藍和白是德伐利亞州的顏色。(圖片來源：BMW)

首款出產的其實是電單車

不過又話說回頭，甚至車廠生產的第一種車型，也不是四個輪胎汽車，而是兩個輪胎的電單車。比起車廠於1923年出產的首部電單車R32，首部自家製四輪汽車303是直到1933年才出產，足足晚了10年。

BMW於1923年生產的R32電單車 (圖片來源：BMW)

二戰時期的黑歷史

在第二次世界大戰時期，由於男丁普遍被徵調上戰場，國內只剩下婦孺和老人，BMW作為德國最重要的軍備生產商之一，曾經以納粹治下的強迫勞工和戰俘為工廠作生產力來源。在這裡特別提及的原因並非是要責難清算，相反是想讚揚車廠不但沒有推諉禁言、拒絕承認過失、甚或修改歷史，更於2016年藉著慶祝成立100周年之際，主動承認事件並為此鄭重地致歉，這種精神絕對值得學習。

希特拉曾經在BMW時任董事局主席Franz Josef Popp的帶領下參觀廠房。(圖片來源：Getty Images)

二戰後的掙扎求存

在二戰後，BMW的眾多廠房伴隨著國家被一分為二，東德的三家工廠被蘇聯接管並於Soviet Awtowelo Company旗下繼續生產汽車直至1955年；而在西德方面，大部分的廠房都被戰火摧毀，加上由於BMW是納粹德軍主要的軍備生產商之一，故此再次被禁止生產汽車及電單車，而且不少生產機器及設備都要用作戰後賠償。為了令公司不致於倒閉，車廠只好改為以二手及修補好的機器生產廚房用品及單車，直至1948才重新開始獲准製造電單車，並於1952年才出產首部二戰後的車款501。