追不到的電動車夢　Dyson釋出N526原型車細節

繼在家電市場獲得巨大成功之後，Dyson於2017年宣告計劃涉足電動車市場，著手打造品牌自家研發的電動車，可惜至2019年10月以擱置告終。早前，品牌創辦人兼首席工程師James Dyson於時代雜誌的一個訪問及官方網頁的一篇網誌中，解釋計劃的來龍去脈，及展示研發期間的原型車照片。

Dyson N526 (圖片來源：Dyson)

為了這個電動車夢，James Dyson投放了約五億英磅（接近50億港元）資金進行研發，動用超過600人的研發團隊，更為此特別向英國政府購入已廢棄了的哈拉文頓軍用機場（Hullavington Airfield）作為研發基地。

為了這個電動車夢，James Dyson花費了不少資金、人力及心血。(圖片來源：Dyson)

經過了兩年的努力，Dyson終於成功研發出這架名為N526的電動車，採三排七座位SUV設計，搭載雙200kW摩打及品牌專利的高容量電池組，雖然車重高達2,600kg，但0-100km/h加速僅4.8秒，最高時速超過2,000km/h，續航力為965km。

為了減低資訊過多而且分散造成的集中力，N526設有一個抬頭顯示器，而所有的控制裝置都設在軚盤上。(圖片來源：Dyson)

雖然汽車在性能及技術上相當成功，不過品牌卻要面對一個不得不放棄的難題。由於N526造價高達15萬英磅（接近150萬港元），基於市場角度方面的商業考慮，故只能宣告計劃以擱置收場，但James Dyson再三強調，若然日後找到減低成本的方法，品牌很大機會會再次投入電動車研發。

不少車迷和Dyson都希望見到N526正式推出市面的一刻，可惜夢想在今天仍然只是夢想。(圖片來源：Dyson)

而位於哈拉文頓軍用機場的基地現在主要用作研發及製作呼吸機，同時作為品牌開發機械人、環保產品和照明系統的基地。