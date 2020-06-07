C朗美斯愛玩車　八架屬於兩位超級球星的超級跑車

美斯C朗，當今足球壇上最吸引眼球的兩位，無庸置疑，他們絕對是過去10年最偉大的兩名足球員，而對於兩人之中誰才是當今的地上最強，一直都是球迷、媒體甚至其他球員的討論話題，尤其自C朗於2009年轉會皇馬，直接與效力巴塞的美斯於西甲賽場上交鋒。然而不止場上表現，兩下私下多姿多彩的生活也時常是球迷和媒體所關注的重點，品牌代言、年度收入、當然還包括他們所收藏的一系列超跑。

（圖片來源：Getty Images）

Cristaino Ronaldo

作為一個頂級球星，C朗擁有值得全世界足球員學習的勤勉專業，即使已達35歲之齡，依然有力在球場上交出高入球效率的表現，並盡展華麗而全面的球技；而同時在球場外，C朗不但是時尚潮流icon，亦時常展現出個人品味，擁有個人自家品牌CR7之餘，更是最多Instagram追隨者的人，而且也時常展示他所收藏擁有的超跑，當中包括：

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse

法國超跑品牌的經典車款，搭載8.0L W16四渦輪增壓引擎，最大馬力高達1200hp，最大扭矩為1,500Nm，0-100加速僅2.6秒，極速410km/h，身價約$1,800萬。

（圖片來源：Bugatti）

Bugatti Chiron

除了Veyron之外，C朗亦擁有其約任車款Chiron，同樣搭載8.0L W16四渦輪增壓引擎，而最大馬力和扭矩則進一步增加至1,500hp及1,600Nm，而0-100加速亦提升至2.4秒，更曾創出破世界紀錄的490km/h極速，身價約$2,300萬。

（圖片來源：Bugatti）

McLaren Senna

以已故F1傳奇車手冼拿名字命名，限量500架，近日周董亦有上網曬自己的那一架。搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，輸出800hp最大馬力及800Nm最大扭矩，0-100加速為2.8秒，極速達340km/h，身價約$800萬。

（圖片來源：McLaren）

Ferrari F12 TDF

TDF是Tour de France環法賽的縮寫，是1950至60年代的經典道路耐力賽，是為了紀念250 GT berlinetta曾連續四年奪冠而特別打造，限量799架。沿用F12 berlinetta的6L V12自然吸氣引擎，最大馬力和最大扭矩分別為780匹及705Nm，0-100km/h只需2.9秒，極速可達340km/h，身價約350萬。

（圖片來源：Ferrari）

Lamborghini Aventador LP700-4

經典大牛，搭載劃時代的L539 6.5 L V12引擎，最大馬力690hp，最大扭矩690Nm，0-100加速為2.9秒，極速350km/h，限量4000架，身價約$640萬。

（圖片來源：Lamborghini）

圖片來源：gazettereview

Lionel Messi

與C朗相反，雖然美斯同樣擁有超卓的球技，但相對上卻總給人一種沉穩低調的感覺，而所藏有的汽車，亦反映了他這方面的性格，多以講求實用的SUV為主，例如Range Rover Vogue、Sport及Evoque、Audi Q7、Cadillac Escalade等。至於超跑方面，不多亦不及C朗所擁有的。

Audi R8 V10

Audi曾經是巴塞的贊助商之一，並為隊中球員免費提供座駕，而美斯就選擇過一架R8 V10，最大馬力達525hp，最大扭矩為530Nm，0-100加速只需3.9秒，極速330km/h，身價約$300萬。

（圖片來源：Audi）

Maserati GranTurismo MC Stradale

擁有強勁性能之餘，更強調優雅貴氣，和美斯的氣質感覺很相似。搭載4.7L V8引擎，最大馬力460hp，最大扭矩520Nm，0-100加速為4.7秒，極速303km/h，身價約$240萬。

（圖片來源：Maserati）

Ferrari F430 Spider

開蓬超跑是球星必有的車款，聞說美斯在升上巴塞一隊並嶄露頭角後，就購入了一架Ferrari F430 Spider。搭載4.3L V8自然吸氣引擎，帶來最大馬力490hp及最大扭矩465Nm，0-100加速為4.1秒，極速310km/h，身價約$180萬美金（約1,400萬港元）。