C朗美斯愛玩車 八架屬於兩位超級球星的超級跑車
/ 2020.06.07
（圖片來源：Getty Images）
Cristaino Ronaldo
作為一個頂級球星，C朗擁有值得全世界足球員學習的勤勉專業，即使已達35歲之齡，依然有力在球場上交出高入球效率的表現，並盡展華麗而全面的球技；而同時在球場外，C朗不但是時尚潮流icon，亦時常展現出個人品味，擁有個人自家品牌CR7之餘，更是最多Instagram追隨者的人，而且也時常展示他所收藏擁有的超跑，當中包括：
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse
法國超跑品牌的經典車款，搭載8.0L W16四渦輪增壓引擎，最大馬力高達1200hp，最大扭矩為1,500Nm，0-100加速僅2.6秒，極速410km/h，身價約$1,800萬。
（圖片來源：Bugatti）
Bugatti Chiron
除了Veyron之外，C朗亦擁有其約任車款Chiron，同樣搭載8.0L W16四渦輪增壓引擎，而最大馬力和扭矩則進一步增加至1,500hp及1,600Nm，而0-100加速亦提升至2.4秒，更曾創出破世界紀錄的490km/h極速，身價約$2,300萬。
（圖片來源：Bugatti）
McLaren Senna
以已故F1傳奇車手冼拿名字命名，限量500架，近日周董亦有上網曬自己的那一架。搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，輸出800hp最大馬力及800Nm最大扭矩，0-100加速為2.8秒，極速達340km/h，身價約$800萬。
（圖片來源：McLaren）
Ferrari F12 TDF
TDF是Tour de France環法賽的縮寫，是1950至60年代的經典道路耐力賽，是為了紀念250 GT berlinetta曾連續四年奪冠而特別打造，限量799架。沿用F12 berlinetta的6L V12自然吸氣引擎，最大馬力和最大扭矩分別為780匹及705Nm，0-100km/h只需2.9秒，極速可達340km/h，身價約350萬。
（圖片來源：Ferrari）
Lamborghini Aventador LP700-4
經典大牛，搭載劃時代的L539 6.5 L V12引擎，最大馬力690hp，最大扭矩690Nm，0-100加速為2.9秒，極速350km/h，限量4000架，身價約$640萬。
（圖片來源：Lamborghini）
圖片來源：gazettereview
Lionel Messi
與C朗相反，雖然美斯同樣擁有超卓的球技，但相對上卻總給人一種沉穩低調的感覺，而所藏有的汽車，亦反映了他這方面的性格，多以講求實用的SUV為主，例如Range Rover Vogue、Sport及Evoque、Audi Q7、Cadillac Escalade等。至於超跑方面，不多亦不及C朗所擁有的。
Audi R8 V10
Audi曾經是巴塞的贊助商之一，並為隊中球員免費提供座駕，而美斯就選擇過一架R8 V10，最大馬力達525hp，最大扭矩為530Nm，0-100加速只需3.9秒，極速330km/h，身價約$300萬。
（圖片來源：Audi）
Maserati GranTurismo MC Stradale
擁有強勁性能之餘，更強調優雅貴氣，和美斯的氣質感覺很相似。搭載4.7L V8引擎，最大馬力460hp，最大扭矩520Nm，0-100加速為4.7秒，極速303km/h，身價約$240萬。
（圖片來源：Maserati）
Ferrari F430 Spider
開蓬超跑是球星必有的車款，聞說美斯在升上巴塞一隊並嶄露頭角後，就購入了一架Ferrari F430 Spider。搭載4.3L V8自然吸氣引擎，帶來最大馬力490hp及最大扭矩465Nm，0-100加速為4.1秒，極速310km/h，身價約$180萬美金（約1,400萬港元）。
（圖片來源：Ferrari）