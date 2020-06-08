【MINI Cooper之最】歷年八大逸事　極富英倫感的坐駕

話說上週又一城又再上演《水舞間》。演出過後除了在商場的地上留下了天空之鏡的奇景外，當時正在舉行的MINI Cooper展覽亦搖身一變，變成洗車場。不過重點是，這次事件反而凸顯了MINI的防水措施十分可靠，而他們的香港Facebook page亦沒有放過這個宣傳機會，以此事自嘲了一番。

不怕幽自己一默，貫徹其英式幽默感傳統。（圖片來源：MINI Copper fbpage）

無論你喜歡的是近年推出的新型號，抑或是古董的版本，其實MINI Cooper絕對不單止是外型獨特、吸引，有很多顏色可供選擇的hatchback（掀背車）那麼簡單。其實在它們60年的歷史中，推出了很多內外兼備的實用型號。以下就讓我們來看一下這些最出色的MINI Cooper們。

速度最快

2019年落杉磯車展中展出的MINI John Cooper Works GP是目前最大馬力的MINI，達到306匹，最大扭力450牛頓米，0-100km/h只需5.2秒，極速可達264km/h。這項數據非常出色，亦令它成為目前最快的原廠hot hatch之一。

（圖片來源：wardsauto）

體積最大

名字叫MINI，推出大型車雖然好像有點幽默的意味，但是MINI Cooper近年確實推出了一些較大型的家用車輛，而MINI Cooper S Countryman車長4.2米，是品牌推出的最大型號。Countryman是品牌唯一的SUV車型，因此車身亦十分高，亦有四輪驅動的版本，能比其他型號對應更多的地形和路況，幽默之餘亦十分實用。

（圖片來源：Mini Cooper）

體積最小

而在2011年展出的概念車MINI rocketman則是繼古董的MINI Originals以後最小的設計。它的車長只有3.4米，闊度1.7米，而由於近年小型電動車越來越流行，有消息指出公開發售版的rocketman將會在2022年推出。

（圖片來源：motor1.com）

最高科技

趕上電動車的潮流，MINI Cooper SE是品牌第一款純電動車。配備BMW i3的動力系統，新設計的電池充電最快只需35分鐘，加上車門的keyless解鎖功能、edrive系統、雙區恆溫空調等等，令它擁有品牌目前最高科技的配置。

（圖片來源：Mini Cooper）

最上鏡

很少有汽車能在電影中佔據舉足輕重的地位。而經典電影《The Italian Job》，無論是1969年的原版還是2003年的重拍版，MINI Cooper S在裏面的戲份都非常多，其重要性甚至能在電影的海報佔據當眼的位置。1969年的版本使用了經典的Austin MINI Cooper S，而2003年的版本則使用了當時最新設計的MINI Cooper S。（圖片來源：《The Italian Job》電影海報）

題外話：魔改後的最大馬力

對於一些MINI Cooper的愛好者來說，改車亦是一大樂趣之。雖然很多改動的實用性有限，但是這個亦是他們對Mini表達喜愛的方式。就像這一部Mini就被換成了擁有GT3076R渦輪增壓器的B16 Honda VTEC 1.6升引擎，為汽車帶來可怕的360匹馬力。

（圖片來源：motor1.com）

魔改後的極速

而這一部MINI Cooper S經過魔改後，極速能達到300km/h，相信是目前全世界最快的Mini。

（圖片來源：fastcar.co.uk）

Mini-limo？

似乎很多人都對於把mini改成大型車輛後的幽默感很有興趣，而在英國，就有人把一部MINI Cooper S改裝成長達27尺的limousine，成為世界上最長的Mini。

（圖片來源：dailymail）