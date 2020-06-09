【2020年澳門格蘭披治大賽車】賽車迷噩耗 FIA GT CUP、WTCR取消
/ 2020.06.09
今年的WTCR沒有澳門站。(圖片來源：Getty Images)
作為港澳地區最大規模的賽車盛事，MGP每年的焦點賽事主要有四項，包括FIA F3 World Cup、FIA GT World Cup、FIA WTCR及電單車大賽，此外還有一些不常設、比較細規型的房車賽及GT賽。
FIA同時宣佈FIA GT World Cup今年將不會舉行。(圖片來源：MGP)
今年備受新冠肺炎疫情影響，全球多個賽車比賽或延期、或縮減賽程、或取消，就以最受歡迎的一級方程式為例，頭10站賽事就已經未能如期舉行，原先於三月中在澳洲的揭幕戰就改為於七月初在奧地利上演，是70年來的第一次，相信賽車迷們也早已料到MGP也不能倖免。
雖然長年征戰在外，但對於澳門賽車手古圖來說，MGP具有特別意義。(圖片來源：MGP)
日前國際汽車聯合會（Fédération Internationale de l'Automobile，簡稱FIA）釋出今年度的WTCR賽程，比去年的10站賽事大幅減至六站，首場比賽將於九月中在奧地利上演，並於11月中在意大利舉行閉幕戰，而澳門不在賽程當中，意味著往年備受賽車迷關注的三場WTCR積分賽，在今年的MGP並不會再次進行。
相信F3亦會跟隨腳步取消。(圖片來源：MGP)
此外，FIA亦同時宣佈，原定於今年11月在澳門舉行的FIA GT World Cup將會取消，這項GT3賽事可說是MGP最備受歡迎的比賽，甚至比F3更過之而無不及。而另一同樣由FIA授權舉辦的F3賽事，相信亦會隨著FIA GT World Cup及WTCR取消，若然確實如此，只剩下電車單一項焦點賽事的話，MGP的吸引力勢必大減，除非大會有能力引入其他特別大賽取代，否則直接取消今年度的MGP，也許比起強行續辦更見合理。
若然最後只剩下電單車賽，到底能否獨撐大旗呢? (圖片來源：MGP)