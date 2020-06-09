【2020年澳門格蘭披治大賽車】賽車迷噩耗　FIA GT CUP、WTCR取消

對於香港及澳門的賽車迷來說，每年最期待的就是11月的澳門格蘭披治大賽車（Macau Grand Prix），雖然在新冠肺炎疫情的陰霾下，主辦方不但並沒宣佈取消今年度比賽，更於上月開始進行多項招標工作，不過隨著其中兩大焦點賽事FIA GT CUP及WTCR取消，今年的MGP似乎將會「凍過水」。

今年的WTCR沒有澳門站。(圖片來源：Getty Images)

作為港澳地區最大規模的賽車盛事，MGP每年的焦點賽事主要有四項，包括FIA F3 World Cup、FIA GT World Cup、FIA WTCR及電單車大賽，此外還有一些不常設、比較細規型的房車賽及GT賽。

FIA同時宣佈FIA GT World Cup今年將不會舉行。(圖片來源：MGP)

今年備受新冠肺炎疫情影響，全球多個賽車比賽或延期、或縮減賽程、或取消，就以最受歡迎的一級方程式為例，頭10站賽事就已經未能如期舉行，原先於三月中在澳洲的揭幕戰就改為於七月初在奧地利上演，是70年來的第一次，相信賽車迷們也早已料到MGP也不能倖免。

雖然長年征戰在外，但對於澳門賽車手古圖來說，MGP具有特別意義。(圖片來源：MGP)

日前國際汽車聯合會（Fédération Internationale de l'Automobile，簡稱FIA）釋出今年度的WTCR賽程，比去年的10站賽事大幅減至六站，首場比賽將於九月中在奧地利上演，並於11月中在意大利舉行閉幕戰，而澳門不在賽程當中，意味著往年備受賽車迷關注的三場WTCR積分賽，在今年的MGP並不會再次進行。

相信F3亦會跟隨腳步取消。(圖片來源：MGP)

此外，FIA亦同時宣佈，原定於今年11月在澳門舉行的FIA GT World Cup將會取消，這項GT3賽事可說是MGP最備受歡迎的比賽，甚至比F3更過之而無不及。而另一同樣由FIA授權舉辦的F3賽事，相信亦會隨著FIA GT World Cup及WTCR取消，若然確實如此，只剩下電車單一項焦點賽事的話，MGP的吸引力勢必大減，除非大會有能力引入其他特別大賽取代，否則直接取消今年度的MGP，也許比起強行續辦更見合理。