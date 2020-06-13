【紳士好逑】再談副廠跑車　RUF-Automobile從車房改做保時捷開始

在跑車歷史中，改車零件廠跟車廠間的關係密不可分，甚至有改裝廠變身成為車廠的指定改車公司；例如早期的AMG幫Mercedes Benz改裝便是很好的例子。更有些改車零件公司搖身一變成為了專業的造車廠，RUF便是當中的代表作。

由車房到獲德國政府認可

RUF-Automobile，由Alois Ruf在德國創立，起初只是維修服務的車房，後來兒子Alois Ruf Junior鍾情保時捷，慢慢地變為專業的波子維修和改裝車房，因手工精美，而且了解保時捷的機械，生意越做越大，更在1981年獲得德國政府認可變成汽車製造商！雖然RUF有著Porsche的外貌，但是從車袈設計到整體結構，甚至是引擎至車廂都是由RUF獨立開發製造。 RUF只是用了Porsche的外型而已，其他部分均是重新設計及製造。當然，性能是RUF的重點，每日輛RUF都需要能夠打破300km/h。

1987 CTR Yellow Bird 寶刀未老（圖片來源：Car&Driver）

別誤以為是Porsche 911

在1987年RUF已經是頗有名氣的牌子，當年就採用了Porsche 911的Carrera 3.2，製造了經典的CTR Yellow Bird。很多不熟悉RUF的人只覺得這是一輛911的改裝車，當然這是大錯特錯，RUF CTR本身就是一架超級跑車。而當年車壇重點話題則是Ferrari F40造出321.6km/h的極速成績；同年一場媒體舉辦的比試極速活動中，RUF CTR在Ehra-Lessien賽道以339.8km/h震驚全場，成為當年的極速之冠。開始引起很多人的注視，點解一輛保時捷911外型的車竟然有如此驚人的表現，加上當時採用的只是窄車身與黃色塗裝，Yellow Bird這個花朵突然成為車壇佳話。

1987 CTR Yellow Bird為改車寫下歷史的一頁（圖片來源：RUF）

第二代CTR的創作過程（圖片來源：RUF）

極速達360km/h

事隔30年、RUF在2017推出新一代的 Yellow Bird同樣名為CTR，跟原本的Yellow Bird一樣以Sleeper的配套亮相，窄車身、沒有浮誇的擾流裝置。CTR在日內瓦車展亮相，除了964外型的車殼外，全車都由RUF重新打造。引擎以Porsche3.6升水平對向六缸引擎配上RUF雙渦輪增壓，馬力達710hp配合89.76kgm最大扭力，動力推動保持Porsche知名的後置後驅，極速是360km/h。

2017CTR Yellow Bird外表斯文但內裡奔騰（圖片來源：RUF）

2017CTR Yellow Bird投放歷年來的經驗，精髓的精髓。（圖片來源：RUF）

2017CTR Yellow Bird剛柔並濟、動靜佳宜。（圖片來源：RUF）

車體結構以碳纖維打造的Monocoque（單體艙）為基礎，配上高強度副車架，避震設計採用賽車的臥式設定，整體1,200kg的輕量車重。新RUF CTR具有驚人的性能配上傳奇的歷史，與30年前的RUF CTR一樣只生產30架，據報在推出短短一星期就已經全部被訂購！假若有您知道有CTR要來香港，請告訴我！