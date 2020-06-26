復活經典的全新法拉利硬頂GT超跑　展現低調又威猛意式奢華生活

無可否認近年法拉利的作品數目有著顯著上升，而當中每部都獨當一面。剛剛正式登陸香港的全新法拉利Roma，不以過往那高高在上的姿態作賣點，展現的反而是更講究的意式奢華生活態度。

圖片來源：Blackbird Concessionaires

車廠形容全新的法拉利Roma為結合實用功能、速度、優美外型的藝術品。羅馬非一天建成，法拉利的Roma當然都一樣，其由位於意大利 Maranello 總部的法拉利設計中心團隊細心雕琢而成，利用全新的設計語言詮釋，將強大的 V8 引擎及實用的 2+座位佈局，恰到好處地將法拉利有名的進取一面，與細意規劃的優雅視覺元素完美結合起來。講得複雜？其實就是造型上更加平易近人，對於日常使用來講，就更加合適。

圖片來源：Blackbird Concessionaires

但外觀低調，不代表內裡的力量會被犧牲。雙渦輪增壓 V8 引擎、620 cv 強大馬力的 Roma，配合先進的8前速波箱及法拉利專長的駕駛操控動態設定，即使跑在迂迴山路，那踏實爽快的駕駛樂趣絕不讓你忘記在駕駛的是一部甚麼車。

法拉利Roma售價 $2,998,000起 (圖片來源：Blackbird Concessionaires)

法拉利Roma的 3,855cc 引擎是連續四年獲得「國際年度引擎大獎」的最新版本，能發揮引擎強大動力同時兼顧駕駛感及燃耗效能。「沒有絲毫渦輪遲滯」的雙渦輪增壓V8引擎輸出達620 cv，透過最新推出的8前速雙離合器波箱把動力轉到後輪，此波箱最先使用在SF90 Stradale 超級跑車身上，經過切合Roma需要的重新調校，包括擴闊齒輪比範圍、採用全新離合器元件、電子控制單元與及引擎管理軟件等，相較之前的7前速波箱，新款波箱提供更加敏捷、流暢的換檔效能。

剛剛說到Roma的外觀設計低調，原是取材自60年代的前置引擎車型250 GT。強而有力的線條主導及貫通了整個車身，車頭的外懸式鯊魚鼻設計簡約突出，非常立體，全車側面輪廓由這裡開始一直延伸到車尾部分的尾燈組、排氣喉，整個車身更是結合了法拉利最擅長的空氣動力學設計。這樣一台低調又威猛的法拉利，每天如果能陪著你上班，這種意式奢華算不算男人夢寐以求？