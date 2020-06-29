【林寶堅尼】全新Huracán EVO後驅版正式抵港　掌控純粹駕駛樂趣

真正的超級，是再多時間等候都值得的，而讓一眾車迷引頸以待的林寶堅尼全新車型Huracán EVO後驅版，終於在近日正式於香港發佈。

Huracán EVO後驅版售價$3,599,000起 (連稅) （圖片來源：Lamborghini）

林寶堅尼設計Huracán EVO後驅版的原意，是想要一部以駕駛者的駕駛體驗為核心，讓駕駛者可以掌控純粹駕駛樂趣的機器。Huracán EVO後驅版在引擎轉速為8,000轉/分時可輸出高達610馬力（449千瓦）的強勁動力，在6,500轉/分時扭矩可達560牛頓米，其所搭載的後輪驅動系統和動態轉向系統為這款輕量化車型帶來極致駕駛樂趣。Huracán EVO後驅版僅重1,389千克，最高速度為325公里/小時，從靜止加速至100公里/小時僅需3.3秒。

更大尺寸的前進氣口由邊框包圍，內含全新設計的分流板和垂直立板。（圖片來源：Lamborghini）

儘管擁有極致性能，Huracán EVO後驅版並不專注於直線速度或圈速記錄。全新P-TCS高性能牽引力控制系統專為Huracán EVO後驅版車型調校，即使是在車輛漂移或發生側滑之後調整方向的過程中，同樣也能傳遞扭矩。

亮黑色後包圍搭配Huracán EVO後驅版專屬的全新擴散器。（圖片來源：Lamborghini）

常規的牽引力控制系統須在車輛完全穩定後，才能夠即時解耦以再次輸出扭矩；而搭載P-TCS高性能牽引力控制系統的車輛能夠提前輸出扭矩，保證車輛在出彎時保持較好的牽引力水準，避免扭矩突然中斷。

Huracán EVO 後驅版將駕駛者作為駕駛體驗的核心。（圖片來源：Lamborghini）

在SPORT運動模式下，P-TCS系統將駕駛樂趣發揮到極致。車輛的後輪在加速時能夠滑動，從而在保證駕駛安全的同時，輕鬆體驗漂移的樂趣。該系統能夠識別轉向過度角度的急劇增大，從而對分配至後輪的扭矩進行限制，令駕駛者能夠完美控制並穩定住車輛。

由內至外的多種顏色和邊飾的個性化選擇。（圖片來源：Lamborghini）

CORSA賽道模式下的P-TCS系統經調校，後輪滑動能夠優化車輛在駛出彎道時的牽引力和靈活性，將車輛的性能發揮到極致。和Huracán後驅版相比，P-TCS系統介入的平順程度提高了30%，在出彎時的牽引力和轉向過度分別提升了20%和30%。

駕駛艙的中控臺上配備8.4英寸HMI觸屏系統，可控制車輛的各項功能。（圖片來源：Lamborghini）

Huracán EVO後驅版的複合材料底盤由輕量化鋁和碳纖維製成，車身採用鋁制和熱塑性樹脂材料，車輛淨重1,389千克，重量功率比為2.28千克/馬力。如此功架，是不是已經讓你躍躍欲試呢？