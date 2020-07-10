【水上超跑】狂牛變型金鋼投奔怒海　Tecnomar林寶堅尼63遊艇

論到享受生活的最高級奢華享受，出海肯定是其中之一。在陸地上我們可以開著超級跑車縱橫市街，在海上又應該怎樣找一條匹配的遊艇去展現品味呢？最新的Tecnomar林寶堅尼63應該就是答案。

圖片來源：Lamborghini

遊艇出品，是來自製船界的名廠意大利海洋集團（The Italian Sea Group），這部新作是其Tecnomar系列的限量產品，用以紀念林寶堅尼於1963年的成立。

狂牛跑上海上，是變型金剛嗎？（圖片來源：Lamborghini）

遊艇最大的特色，是其設計交由了林寶堅尼Centro Stile設計中心的參與。Tecnomar林寶堅尼63遊艇從林寶堅尼Siàn FKP 37車型中汲取靈感，這款預見未來的混合動力超級跑車，採用了全新超級電容和材料科技，擁有極具辨識度的設計和完全可定制的顏色及細節。

儀錶盤以航海設計風格重現了汽車駕駛艙，完全集成了全部導航功能和控制系統。（圖片來源：Lamborghini）

重新詮釋兩個品牌共同的DNA特點既是一項挑戰，也是此次項目每個環節的靈感來源，包括設計理念，保證性能的科技，以及對材質和細節的掌控。

林寶堅尼標誌性的簡潔線條、六邊形、Y字形和材料的運用，均清晰地融入了設計當中。（圖片來源：Lamborghini）

船身和上蓋結構均由專攻流體力學的海軍工程師所研發的高性能殼體制成，以現代的方式展現了林寶堅尼的經典車身線條。遊艇的硬頂上蓋結構則受到開篷版超級跑車的啟發，在提供防曬和防風功能的同時，保證了出色的空氣動力學性能。船燈採用了獨特的Y字型設計，以向Terzo Millennio概念車和Sián FKP 37致敬。

遊艇的硬頂上蓋結構則受到開篷版超級跑車的啟發，在提供防曬和防風功能的同時，保證了出色的空氣動力學性能。（圖片來源：Lamborghini）

林寶堅尼標誌性的簡潔線條、六邊形、Y字形和材料的運用，均清晰地融入了設計當中，顏色和材質也均可通過林寶堅尼Ad Personam高級個性化定制項目進行定制。儀錶盤以航海設計風格重現了汽車駕駛艙，完全集成了全部導航功能和控制系統。多處細節均採用了碳纖維材質，運動座椅和方向舵則採用了林寶堅尼Carbon Skin™碳皮膚材質，與超跑方向盤的設計一致。遊艇的兩部引擎由兩個啟停按鍵單獨控制，也採用了與林寶堅尼啟停按鍵相同的設計。

遊艇從林寶堅尼Siàn FKP 37車型中汲取靈感。（圖片來源：Lamborghini）

遊艇由兩部2,000匹馬力的曼恩V12引擎提供動力，最高航速可達60節，將成為Tecnomar系列中速度最快的船型，可滿足收藏家和航海愛好者的需求。林寶堅尼超級跑車的重要材料碳纖維則使這款遊艇穩居超輕量化遊艇類別，長度為63英尺，重量僅為24噸。