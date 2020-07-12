【Audi】奧迪香港代理權易主　高性能RS型號新車率先搶攻

「變幻原是永恆」是真理，這經典歌詞在車壇亦合用，因為在香港代理奧迪（Audi）這德國高級汽車品牌達21年之久的大昌行，於最近正式跟德國好友「分手」。奧迪在香港的獨家代理商，改為近年經營策略非常進取兼先後獲得多個廠牌代理權的錦龍汽車。 撰文：Davis Chung

Audi擁躉或者會留意到，近年這德國廠牌在香港的根據地先後出現變動，先是位處尖沙咀漆咸道南的Audi Kowloon於一年多前關閉，最近在金鐘經營多時的Audi Hong Kong亦換了畫，原來廠方早於今年初決定跟新伙伴合作，重新規劃港澳區業務。

外形非常吸引的RS 7 Sportback，是少有可供五人乘坐的高性能房跑車。（Davis Chung攝）

新代理商接手後，會先於太古城中心四期開設面積逾萬平方呎的新陳列室（目前已開始試業），最多可陳列18部車。據新代理總經理John Leung表示，除了新車，店內亦會不定期展出經典奧迪型號，也會設立純電動車e-tron及高性能車RS專區。在筆者印象中，太古城中心未曾有過長駐的新車陳列室，選址在這中產住宅區而不是車行林立的灣仔告士打道，效果是好是壞，值得大家留意一下。

為吸引原來的奧迪車主轉到新代理光顧保養維修服務，有關方面設立了專頁 ，原有的奧迪車主完成登記後，便可獲得價值$5,000的迎新禮品，當中包括維修套餐及換油優惠，想座駕保持狀態，看來「轉會」也是必須吧？

至於新車方面，新代理上場儀式中登場的有三部高性能RS型號，包括高性能小型SUV RS Q3、高性能大型SUV RS Q8，以及筆者認為同場三車中外形最吸引的RS 7 Sportback。始終受制於SUV的外形設計框框，RS系列中最吸引的型號還是房跑車吧！

RS 7 Sportback的外形參考了目前改裝車流行的「闊車體」車身形態，前沙板闊度比基本型號A7 Sportback伸展多40mm，令外形顯得更貼地，觀感更為強悍。它配置一副排氣量為3,996c.c.的V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力高達600hp，峰值扭力亦提升至800Nm，由靜止加速至100km/h只需3.6秒，可說是怪獸級性能的五座位房跑車，所以其車價亦非常「超級」，由$1,939,000起跳，即是說加少少原廠options後的出車價隨時超過兩百萬港元！這車價已經可以買到保時捷911 Carrera，你會點揀？

INFO奧迪 3465 0000