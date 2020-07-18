Rolls-Royce聯乘FRANCK MULLER　優雅而瘋狂尊貴且暴烈奢華定義

表面上有著尊貴無比的氣派與身段，但內裡的創造力卻帶著瘋狂魅力，所講的是Rolls-Royce，也是FRANCK MULLER。一個是車壇至尊，一個是錶壇王族，兩者互相糾纏出只有最奢華名字才能駕馭的妙想天開之作，Wraith Crazy Numbers轎車及Crazy Hours特別版腕錶。

腕錶共有兩款，這一款是藍色錶殼配黑色錶帶。（圖片來源：Rolls-Royce, FRANCK MULLER）

具有相同的理念追求，對卓越、工藝及創意一絲不苟。FRANCK MULLER與Rolls-Royce早前開展了一個極具個性化的合作，聯手推出重磅傑作，體現高級腕錶品牌和車中王者的獨特氣質。Rolls-Royce Wraith Black Badge性能強勁，是為鑒賞家打造的超凡Gran Turismo，特別定製版從FRANCK MULLER著名的「Crazy Hours」汲取靈感，即將推出的作品名為「Wraith Crazy Numbers」。

另一款，則是黑色錶殼配藍色錶帶。（圖片來源：Rolls-Royce, FRANCK MULLER）

從顏色選擇到獨特細節，「Wraith Crazy Numbers」將在風格上反映經典Crazy Hours的設計。Crazy Hours是高級腕錶大師Franck Muller的大膽創新之作，別具一格的數位時標將現於Wraith的外飾與內飾。

錶盤時標不按常規排列，並以飛返機制運作。（圖片來源：Rolls-Royce, FRANCK MULLER）

汽車外飾採用亮色天鵝絨材料，並繪有銀色/鈷藍雙色雙腰線圖案，呈現「Digital」主題。內飾與鈷藍主色調完美協調，以儀錶板的設計和後座中控台的繡花數位呼應主題。星光頂飾描摹Crazy Hours錶盤，光彩奪目，處處可見的精巧構思與工藝細節。

Rolls-Royce X FRANCK MULLER絕對是叫人驚喜的一次合作。（圖片來源：Rolls-Royce, FRANCK MULLER）

同步地，FRANCK MULLER亦從Rolls-Royce汲取靈感，打造獨一無二的Crazy Hours系列。該系列沿襲Crazy Hours腕錶的典型特徵，藉助專利機件，錶盤時標不按常規排列，因此中央時針每隔60分鐘，迅速跳往下一個正確數字，由1至12依次飛返運行。同時，分針沿著錶盤傳統的60分鐘外圈轉動。

車廂細節上可以看到Crazy Hours的元素。（圖片來源：Rolls-Royce, FRANCK MULLER）

錶盤採用與汽車相同色系，呈現豐富精妙細節，這些元素亦可在儀錶盤和Rolls-Royce座椅上覓得。承載自動上鏈機械機芯，提供42小時動力儲存。