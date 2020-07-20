【Abarth】意大利高性能車品牌70周年　疫情下展現蠍子不死精神

肺炎疫情肆虐全球，車壇亦被波及，多項大型活動都要延期甚至停辦，其中受影響活動之一就是意大利高性能車品牌Abarth的七十周年歐洲巡迴之旅：原本二月尾從荷蘭出發，由多國擁躉、車會成員、傳媒接力駕駛一部特別版Abarth 695 70° Anniversario，計劃用1,949小時完成總里數3,700公里行程，後因多國封關被迫暫停。以為活動就此終結，怎料廠方心中那團火並沒有熄，解封後立即再啟程，誓要延續高性能蠍子的不死傳奇。 撰文：Davis Chung

慶祝品牌成立70年的長途接力巡遊活動早於2月由荷蘭出發，打算用1,949小時（呼應品牌的成立年份）行駛3,700公里，怎料沒多久後歐洲全面封關，活動被逼暫停。（Abarth）

說起高性能車系列，平治迷口中即刻彈出AMG三個英文字母，寶馬擁躉就會翹起嘴角說出M-Power，奧迪車主會興奮說出RS……那麼來自意大利的快意（Fiat）呢？原來它的高性能車部門就是Abarth。於1949年面世、以「盾牌上的蠍子」作為廠徽的意大利高性能車生產商，一路走來面對多次逆境，但始終堅持製作性能主導的車款，在公路或賽道上狠狠地螫咬對手。

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Abarth的創辦人Carlo Abarth原本是意大利跑車品牌Cisitalia（已結業）的競賽部門主管，他於1949年3月31日於博洛尼亞接手這品牌，並將公司改名為Abarth & C.，並以自己的星座──天蠍座──作為品牌標誌。重組後，Abarth繼續生產及改良Clisitalia原有的跑車型號（例如204），同時邀請多位知名車手加入廠隊Squadra Abarth，當中包括傳奇車手Tazio Nuvolari，他駕駛Abarth 204 A在1950年4月贏了Palermo-Monte Pellegrino攀山賽分組冠軍，並以此賽事作為自己的告別賽。

傳奇車手Tazio Nuvolari駕駛Abarth 204 A在1950年贏了Palermo-Monte Pellegrino攀山賽分組冠軍，之後瀟灑地告別賽車壇。（Abarth）

1951年4月，Abarth將基地移往都靈，不久之後便與快意建立長期合作關係，這期間的主要作品包括採用快意底盤，但外形卻極具未來感的實驗型號Abarth 1500 Biposto。1960年代，Abarth在賽車壇舉足輕重，尤其是850c.c.至2,000c.c.這引擎級別，Abarth的參賽車一度與已成經典的保時捷904、法拉利Dino鼎足而立。其中一個有趣故事，就是Abarth開出了「賽事全贏」的條件為Johann Abt免費提供參賽車，結果Johann差一點就成功了：他參賽30場，贏出了29場，剩下一場奪得亞軍；Johann後來成立了同樣成為高性能車/改裝車經典品牌的Abt Sportsline。

與快意的關係千絲萬縷，多年來為意大利車壇帶來不少經典的越野賽參賽車，例如這部Fiat 131 Abarth Rally。（Abarth）

除了完整的高性能車，Abarth的另一強項就是排氣喉，曾為快意、保時捷等量產車推出專屬的提升性能排氣組件。可惜的是，年事已高的Carlo Abarth於1971年決定將公司售予快意，不久後廠方毅然出售Abarth的賽車部門，只將這傳奇品牌視為快意高性能車研發部，後來更將它與Squadra Corse Lancia合併，負責為集團設計及生產越野賽參賽車，Abarth的名聲漸被淡忘。1980年代之後，Abarth基本上已不存在，只斷斷續續出現在快意部份高性能型號名稱上。

2007年重新成為獨立品牌後，積極推出多款新型號，其中包括兩座位開篷跑車Abarth 124 Spider，廠方同時支援多位車手改裝此車參戰越野賽。（Abarth）

以為一代賽車經典就此絕跡，誰知快意於2007年決定重啟Abarth，將它定位為獨立的高性能車品牌，推出掛上蠍子廠徽的高性能型號。重新起步的Abarth再次活躍起來，除了生產Abarth 500、Abarth 500C、Abarth 124 Spider這些量產高性能車，亦與其他品牌「聯乘」，例如跟電單車生產商Yamaha合作推出限量版電單車XSR900 Abarth，同時積極參戰多項歐洲長途越野賽，希望令新一代車迷再次或重新認識這打不死的經典名字。