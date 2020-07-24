【Bentley】極級豪華SUV破格改良　賓利進化版Bentayga登場

無可否認，SUV風潮在過去數年席捲車壇，對這種「牛龜馬大」車種的龐大需求，甚至影響到本來堅守傳統工藝價值的頂級廠牌，也要「順應民意」推出自家SUV，其中一間破格車廠就是英國的賓利（Bentley）。 撰文：Davis Chung

Bentayga面世不到五年便推出改良版本，可見頂級豪華SUV市場競爭異常激烈，連傳統名牌都要破格加快開發步伐。（Bentley）

自創立以來一直製作頂級房車及轎跑車、以Crewe為根據地的賓利，於2016年首度推出SUV型號──Bentayga，縱然評價好壞參半，但這款豪華四驅車在短短數年間依然錄得超過兩萬架銷量，這在頂級豪車領域實在是不能爭議的佳績。或者正是這個誘因，車廠加快了開發步伐，在第一代推出不到五年後便帶來更新幅度頗高的改良版本──這又是另一項以往不會發生在頂級座駕市場的事情。

車尾造型經過重新設計，連車牌框位置都與舊版本不同，整體觀感不再予人「夾硬嚟」的感覺。（Bentley）

無可否認，Bentayga初推出時引發了針對其造型的大量批評，因為看上去，它就像只是一部被截斷了車尾、升高了車身的賓利豪華房車，不但予人急就章的觀感，而且也令它顯得不倫不類。改良版本明顯修定了設計，整體觀感變得較切合SUV的動感形象，例如車頭進氣格柵（俗稱「鬼面罩」）拉闊了，泵把下方的擾流細節線條亦比舊設計顯得上揚，LED頭燈變成修長的橢圓形；車尾更可說是經過重新規劃，由闊度以至車牌擺放位置都與舊款有明顯分別，總括來說，新設計肯定比原來的順眼、討好得多。

像Bentley這類頂級豪華車，車廂往往比外形更易令人留下深刻印象。新版本Bentayga加強了內籠的豪華及舒適程度控制台與軚環改用了全新設計，門壁與座椅的細節經過提升，改用了10.9吋規格的多媒體觸控式主屏幕……最重要是後座乘客位的腿部空間（legroom）有明顯增長，最多可加長100mm（視乎訂購設定，四座版的提升程度會比五座版明顯）；專為後座乘客增加的設備項目中，還包括另一部份體式設計的多媒體觸屏操作器，這是跟同廠全新一代房跑車Flying Spur一樣的科技設備，切合豪華車市場注重高科技的大趨勢。Bentayga的原廠車廂設定為五座位，但如果對乘坐感有更高要求，大可訂購內裝氣派更凌人的四座版本，畢竟這才是此級別豪華車該有的設定。

外形大幅修改後的新Bentayga，依然是豪華SUV界別中的大力士，最大馬力及扭力分別達到550ps及770Nm，加速時的排氣喉聲非常雄渾。（Bentley）

新Bentayga初推出，暫時提供的引擎配置為排氣量4公升的V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力達到550ps，峰值扭力是驚人的770Nm，由靜止加速至100km/h只需4.5秒！甚麼？仍嫌性能不夠強？那就暫時不要出手，因為廠方已明言氣勢更強、加速感更有爆炸力的6公升W12引擎高性能版本會於今年稍後日子登場，追求終極駕駛感的SUV豪客，就耐心點等多一會吧！