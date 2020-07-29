MINI｜終極愛回家SUV登場　JCW Countryman潮流、性能與實用兼備

以往的Classic Mini或千禧年後登場的新MINI都是三門揭背佈局，被視為較適合單身男女或二人家庭的好玩小車，但隨住廠方著力拓闊產品陣容，新世代MINI家族中多了不少實用程度不輸其他車款的五門成員，其中車廂空間感最好、載運能力最高的，當數高頭大馬的Countryman。廠方日前正式宣布將會於年底開售新一代高性能版本──John Cooper Works Countryman（簡稱JCW Countryman），為愛家之人提供一部可以開得飛快的實用潮車。

廠方特意將新版本JCW Countryman駛至有「綠色地獄」之稱的德國紐布靈跑道，與其他JCW成員一齊拍攝宣傳硬照及試車片段，以突顯其高性能形象。（MINI）

Countryman是MINI家族中唯一的SUV，相對高聳的車身及闊落的車廂空間是其最大優點，因此吸引了不少注重實用與空間感的MINI擁躉，尤其是已經有仔女的，想買新MINI就一定會諗Countryman。

是次小改款的重點不在引擎，輸出規格維持306匹馬力及450Nm扭力，但仍是同級車中的超班馬。（MINI）

同其他MINI型號一樣，Countryman根據引擎規格分成多個不同級數版本，車價最便宜的ONE Countryman，在港售價約27萬，其實頗抵買，不過不少車迷認為Countryman車體比其他MINI大，車亦會較重，故此ONE配置的1.5公升級直列3氣缸引擎（馬力102匹，扭力190Nm）便顯得有點乏力。不少意見認為，買Countryman的最低要求至少要Cooper（馬力136匹，扭力230Nm），如果真的只要求ONE的入門級性能水平，就寧願不買Countryman，轉揀車身較輕的5-Door Hatch或旅行車型號Clubman。

外型設計突破：

若自問是終極的性能追求者，又是愛回家的暖男，那剛發佈的最新小改款（facelift）版本JCW Countryman或許就是閣下心目中那杯茶。這款車身外形經過進一步加辣的Countryman，配置了一副最大馬力高達306匹、峰值扭力暴升至450Nm的2.0公升直列4條缸渦輪增壓引擎，由靜止加速至時速100公里只需5.1秒，以一部小型SUV來說，這實在是不得了的跑車級規格。為了進一步提升駕駛快感，廠方特別炮製了直徑達95mm的高性能排氣喉，令俾油時呼出嘅咆哮聲更加雄渾，一聽就知不是一般MINI。當然，MINI各成員一直提供的go-kart感爽快操控及靈活轉向，以至精美別致的車廂細節及多元化自選配置，仍會出現在這部新型號身上。

+ 3

由於廠方也是剛剛發佈，加上受全球疫情拖累，故此最新版本的JCW Countryman相信未有那麼快到港，即使在歐洲市場也要待到今年11月才正式上市交車，有興趣的MINI顧家暖男車手，就要耐心等多一段時間了。