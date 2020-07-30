Mercedes-Benz聯乘Virgil Abloh 　越野車系G-Class SUV改頭換面

Virgil Abloh的其中一句名言說過：「合作的重點是彼此之間互相取長補短，這就是創造新事物的方式。」本著這個理念，難怪在他之手不論是街牌Off-White，還是擔當創意總監的Louis Vuitton，都能夠頻頻推出注目聯乘之作。例如今年攜同NIGO聯手打造Louis Vuitton聯名企劃「LV²」有夠吸引眼球。時尚的本質是可以與任何的元素融入，而Virgil Abloh就一直致力做到這一點，至於他最近的話題之作，定必是與Mercedes-Benz展開的聯乘企劃「Project Geländewagen」。

自1979年面世、去年走到40周年的越野車系G-Class SUV（圖片來源：Mercedes-Benz）

「Geländewagen」即是越野車，指的是自1979年面世、去年走到40周年的越野車系G-Class SUV。而聯乘企劃「Project Geländewagen」正希望透過今次合作將這款經典而長青的作品帶來前所未見的突破。越野車向來都是男人的浪漫，Virgil Abloh甚至將之貫注更多的藝術成分。其實把Geländewagen變成藝術品早有先例，品牌曾經將一台1979年的G-Class SUV效法《侏羅紀公園》劇情般放進樹脂當中，其創作概念是，當經典的車款已經滅絕之際，將其DNA保存起來或許可以帶到久遠的未來。

Mercedes-Benz曾經將一台1979年的G-Class SUV放進樹脂當中（圖片來源：Mercedes-Benz）

說回是次的「Project Geländewagen」，Virgil Abloh將會與Mercedes-Benz的首席設計師Gorden Wagener合作，前者認為，是次合作是一個很好的機會表達現代藝術家對未來風格的看法，他們兩者會借助品牌DNA中獨特的成份配合一流的工藝去吸引著受眾的所有感官。而且作品更有幫助藝術界度過疫情的意味，因為其中一台作品將會用作拍賣，並將收益捐贈予藝術發展慈善機構。作品將於9月8日在線上面世。

是次的「Project Geländewagen」，Virgil Abloh將會與Mercedes-Benz的首席設計師Gorden Wagener合作（圖片來源：Mercedes-Benz）