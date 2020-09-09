【Mercedes-Benz x Virgil Abloh】萬眾期待看相就想擁有的藝術品

「Virgil Abloh x Mercedes-Benz」這個世紀聯乘，相信大家早已引頸以待，自7月釋出消息後，剛在昨日（9月8日）他們的全新計畫「Project Geländewagen」終於曝光。Virgil Abloh的其中一句名言說過：「合作的重點是彼此之間互相取長補短，這就是創造新事物的方式。」本著這個理念，難怪在他之手不論是街牌Off-White，還是擔當創意總監的Louis Vuitton，都能夠頻頻推出注目聯乘之作，連是次的新作也貫徹其中。

圖片來源：Mercedes-Benz

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「Project Geländewagen」是由Virgil Abloh與Mercedes-Benz的首席設計師Gorden Wagener合作，前者認為，是次合作是一個很好的機會表達現代藝術家對未來風格的看法，他們兩者會借助品牌DNA中獨特的成份配合一流的工藝去吸引著受眾的所有感官。而且作品更有幫助藝術界度過疫情的意味，因為其中一台作品將於9月14日在Sotheby進行拍賣，並將收益捐贈予藝術發展慈善機構。

是次的設計完全是顛覆，將固有結構解體，將車子的「內在美」突顯出來。純白的主色調已經有夠吸引，車身及輪胎加寬了也降低了，略帶誇張成分，貫徹簡約，捨棄了車頭燈、後視鏡等，防護架卻成為設計重心透視出內部，另一個方向卻是一級方程式的內部設計，有點令人不解，但這不就成就出獨有的奢華態度嗎？從拆件再組裝，從中了解再捨棄不必要的部件，摸索出顛覆突破的想法。

Mercedes-Benz曾經將一台1979年的G-Class SUV放進樹脂當中（圖片來源：Mercedes-Benz）

自1979年面世、去年走到40周年的越野車系G-Class SUV（圖片來源：Mercedes-Benz）

「Geländewagen」即是越野車，指的也是自1979年面世、去年走到40周年的越野車系G-Class SUV。而聯乘企劃「Project Geländewagen」正希望透過今次合作將這款經典而長青的作品帶來前所未見的突破。越野車向來都是男人的浪漫，Virgil Abloh甚至將之貫注更多的藝術成分。其實把Geländewagen變成藝術品早有先例，品牌曾經將一台1979年的G-Class SUV效法《侏羅紀公園》劇情般放進樹脂當中，其創作概念是，當經典的車款已經滅絕之際，將其DNA保存起來或許可以帶到久遠的未來。Mercedes-Benz是奢華的代表不用置疑，還有多番的「奢華」藝術創作教人如何可以不愛它。

是次的「Project Geländewagen」是由Virgil Abloh與Mercedes-Benz的首席設計師Gorden Wagener合作（圖片來源：Mercedes-Benz）