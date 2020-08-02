【Bugatti】品牌110周年　經典小型賽車完美復刻　21世紀少年最愛

成立於1909年的經典法國車廠Bugatti，為慶祝創立110周年，製作了一部非常特別兼有歷史意義的限量版「新車」──Baby II。這部只生產五百部的復刻版小型Bugatti，在去年於日內瓦車展首度現身後便速速售罄，但人算不如天算，受全球肺炎大流行影響，不少本已落了訂的買家忍痛放棄認購，於是少量Baby II便以先到先得的方式再度公開發售。

以最具代表性的Bugatti賽車Type 35作為模仿對象的Baby II，製作團隊利用現代化的3D掃瞄技術，務求盡力還原一代經典。（Bugatti）

這部Baby II的前身，其實是誕生於1926年的Bugatti Baby，它的出現原因非常有趣──它原本不是正式的型號，而是創辦人Ettore Bugatti為其幼子Jean特別訂製的四歲生日禮物。Baby以經典型號Type 35作為參考對象，依比例「1：2」縮細後，便成為一部可供小朋友駕駛的小型賽車。Ettore原本計劃只造一架，誰不知到訪車廠的朋友及客人見到Baby後都大感興趣，盛情難卻下，於是決定將其量產。由1927至1936年期間，合共製造及售出了大約五百部Baby，隨住歲月流逝，這批元祖Baby目前已成為Bugatti收藏家必然入手的珍藏品。

時間來到21世紀，「第二代」Baby稍稍增大了尺碼，變成一部「1：1.75」的仿真小型賽車，廠方說它適合14歲或以上的少年人，換句話說，young-at-heart的「大細路」都可以駕駛Baby II在路上風馳電掣。

全車只重230kg，廠方說如果駕駛者不是太重，只需6秒便可將車加速至60km/h。（Bugatti）

廠方絕對沒有睇少這部小型Bugatti，製作Baby II時，從性能設定而至車內外細節都認真地處理，例如它依據價格高低分成三個不同版本：入門版Base裝置了容量較細的1.4kWh充電池，最高車速45km/h，最遠行駛距離為25km；中階版Vitesse及高階版Pur Sang則配置容量較大的2.8kWh充電池，最高車速提升至70km/h，最遠行駛距離增至50km（視乎車手的駕駛風格）。Vitesse版的車身採用碳化纖維物料，以收藏家為對象的Pur Sang更誇張，車身物料是鋁合金，而且跟經典Type 35一樣，由廠房技師用傳統方法人手製作，每造一部便要花費超過二百個小時！而為了確定Baby II能夠提供忠於原著的駕駛感，廠方邀請了曾經奪得勒芒（Le Mans）24小時耐力賽冠軍的試車手Andy Wallace，為原型車進行最後階段測試及提供意見作最終性能修訂。由此可見，Baby II堪稱是製作工藝最認真的仿真小型賽車。

相信各位都會想到，要將這部製作認真的「大玩具」納入車庫，代價也不會細：最便宜的Base，售三萬英鎊（約港幣30萬）起；中階Vitesse，由43,500英鎊（約44萬港幣）起；至於最頂級的Pur Sang，就索價58,500英鎊（約59萬港幣）起。同其他身價驚人的Bugatti一樣，買家可要求廠方為Baby II增添不同的自選細節或塗裝，到時出車價及日後的收藏價值，又會進一步提升了。