【夏薩特學車？】皇馬球星由足球場走到賽車跑道　到底所謂何事？

比利時球星夏薩特（Eden Hazard）自本年度賽季加盟皇馬後，養傷多過落場踢，慶幸最近他已完全康復過來，在賽事持續有不俗表現。除了忙於日常訓練與比賽，夏薩特近日在車壇也很「活躍」，因為他自2018年開始成為日產（Nissan）的代言人，要為贊助商做不少宣傳工作，其中一項重要任務，就是宣傳日產的新款電動車LEAF。

一位是足球場上的前線快翼，另一位是賽車場上將車開得飛快的專業車手，兩位唯快不破的運動員，合演了一場有趣的真人show。（Nissan）

早前日產將一部白色的全新LEAF交予夏薩特作代步之用，不過事情豈會就此簡單完結！最新任務是要「夏神」去跟職業車手學揸電動快車，負責指導工作的就是日產電動方程式（Formula E）車隊的英國車手Oliver Rowland。既然係英國人，當然熱愛足球，不過Rowland的愛隊肯定不是皇馬，也不是夏薩特的前東家倫敦球會車路士，而是自己家鄉的老牌球會班士利（Barnsley F.C.）。題外話：成立於1887年的班士利，原來是英格蘭足球史上於第二級聯賽比賽最多季度的球會（共76季），百多年球會歷史中只曾一次在頂級聯賽爭逐（1997-98英超球季），這個「紀錄」實在不知是好是壞。

還是說回夏薩特的「電動車駕駛訓練課程」吧。夏薩特駕駛LEAF由馬德里的日產陳列室，前往位於市郊的Jarama賽車場，在那裏等待著他的除了Rowland，還有三部日產電動車──紅色塗裝的LEAF、落場版本的LEAF NISMO RC，以及Rowland的參賽車Nissan Formula E。

在香港也有售的LEAF，是日產電動車陣營中最重要之作，表面看它的名字解作「樹葉」，但其實它是Leading Environmentally-friendly Affordable Family car的縮寫，廠方希望它可以成為一般家庭也可負擔的代步工具。目前在港發售的第二代LEAF，最大馬力及扭力分別為150ps及320Nm，最長續航距離超過300km，實用性及駕乘感比第一代大幅進步。夏薩特在Rowland示範後，坐上了紅色LEAF的駕駛席，在專業車手指導下嘗試以進取的駕駛手法，在賽道上操控零廢氣排放的電動車，以此作為第二節課程的「賽前熱身」。

雖然也叫LEAF，但LEAF NISMO RC其實跟量產版本截然不同，它的車身是一體化的碳纖維物料，車重只約1,220kg，加上動力輸出大幅提升，是專為賽道設計的電動GT賽車。（Nissan）

真正戲肉就是駕駛LEAF NISMO RC，這車雖然也叫LEAF，但其實性能比量產型號大幅提升：它配置了兩組升級版電動摩打（量產型號只得一個，而且輸出較細），四輪驅動，最大馬力/扭力為322ps及640Nm，最高時速達220km/h，由靜止加速至100km/h只需3.4秒（香港量產版本需時7.9秒）。由於性能比量產型號強勁得多，故此夏薩特亦以戰戰兢兢的心情駕駛此車，慶幸在Rowland指導下，「夏神」得以順利感受到純電動競賽用跑車獨有的高頻機械運作聲，並且放膽在賽道上飛馳及掟彎（坐在co-driver席上的Rowland，被車內鏡頭捕捉到他臉帶緊張）。

在專業車手的指導下，「夏神」順利駕駛LEAF NISMO RC在賽道上飛馳。（Nissan）

想知夏薩特的駕駛表現如何，不妨到日產的YouTube頻道睇精華片段 ，夏薩特完成課程後更向Rowland下戰書，邀請這位英國車手到足球場上挑戰他呢！