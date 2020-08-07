【McLaren】身價2,400萬F1後繼型號T.50　重建大不列顛跑車皇朝

說起超級跑車製造商，大部份人第一時間想到的是意大利的法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini），但其實英國也有顯赫一時的超級跑車廠牌，其中之一就是麥拿侖（McLaren）！

剛剛正式發佈資料及圖片的T.50，車身上未算有過份誇張的細節線條，頂多只是一對上揭式車門較為吸引眼球，這「低調」設計符合英國超級跑車一貫特色。（McLaren）

麥拿侖經典型號F1，於1992至1998年以限量生產方式上市（最後有106部出廠），除了曾成為世界最快量產車（曾在賽道錄得極速386.4km/h），令其成為經典的另一原因就是三角形三座位佈局：駕駛席位於車身中軸，兩個乘客席分布左右較後位置，務求令駕駛者可以用最理想的視野操控頂級快車，亦有如將賽道上的一級方程式賽車變成可在馬路上行駛的街車。二十二年後，麥拿侖F1企劃的策劃人Gordon Murray再次拿起指揮棒，將F1的製作理念結合當代科技，炮製作F1的後繼型號──T.50。



按圖看更多設計細節：

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2019年元旦授勳獲封為CBE的Gordon Murray，今次以自己公司名義開發及生產全新的T.50超級跑車，目標是製作「最純正、最輕量、最聚焦於駕駛者感受的超級跑車」。此車目前處於正式投產前的最後開發階段，預計於2022年1月開始生產，日前首度對外發佈原型車，旋即引起全球車迷熱烈談論。

Gordon Murray的成名作McLaren F1已成為殿堂級珍藏，二十二年後，他領導旗下人員設計延續「F1大原則」的T.50，令英倫超級跑車再次受到注目。（McLaren）

T.50預計的稅前售價為236萬英鎊（即約港幣2,400萬），只會生產一百部，絕對稱得上是最頂級的貴價超跑！推動這部極速座駕的是一副特別訂製的3.9公升V12自然吸氣引擎，由同樣來自英國的高性能引擎生產商告士和夫（Cosworth）主理，能發出最大馬力663匹，引擎的工作轉數更可去到驚人的12,100rpm！進一步令車迷雀躍的是，廠方改良了源自麥拿侖F1的Direct Path Induction Sound系統，將踩油時產生的強勁引擎聲導向至駕駛艙內，令車內人感受到與純正機械連繫起來的熱血沸騰。

另一項令T.50注定成為經典的元素就是絕佳的輕量化技術，車架及車身大量採用高強度碳化纖維物料（車身重量少於150kg），總車重設定只得986kg（比部分日本小車還要輕），這是目前當代超級跑車中最細的車重數值，比其他超級跑車的平均車重輕巧了差不多三分之一！如此輕盈，能令車主/駕駛者更好地感受車子的加速爆發力與動態反應，掌握最純正的跑車操控感覺。

Gordon Murray認為，駕駛席放在車身中軸上，可以令駕駛人獲得最理想的外望視野。（McLaren）

跑車在高速前進時會產生明顯的上浮效應，繼而導致駕駛不穩定甚至引發嚴重事故，故此如何造好車身擾流以增強下壓力，一直是製作跑車的必需課題，傳統上會利用大型尾翼這類顯眼又賣相誇張的車身設備來提升相關效果，但Gordon Murray認為大型尾翼在車速較慢時也會產生強大的下壓力，效果不是最理想，故此他提出了於車尾裝設擾流風扇的解決方案──於T.50的車身尾部裝設了一組直徑400mm大風扇，以引導高速行駛時產生的風阻氣流，同時調節下壓效果。網上發佈會上，Gordon Murray表示這獨特的風扇擾流系統一般可提升50%下壓力（在煞車模式時更可提升至100%），同時降低風阻系數12.5%，變相為車子增加多50匹馬力，而且於車速超過240km/h時可縮短煞車距離達10米之多，以增強主動安全表現。

廠方初次正式發佈T.50，相關的新聞稿已經長達20頁，與此車有關的技術與工藝水平，以至為超級跑車界帶來的震撼程度，絕非短短一篇網上短文就可以跟各位解釋清楚。不過可以肯定的是，這車將會在未來一段日子成為車壇上的注目熱話，值得各位繼續用心去細味研究，希望它（以至其他後來者）可以令漸漸對汽車失去興趣的年輕一代，再次體會超級跑車帶來的熱血及期盼夢想那份美妙感覺。