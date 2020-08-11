【Mercedes-Benz】平治超跑Black Series　黑色三角星最大魅力是…

平治（Mercedes-Benz）在上月中發佈了限量發售的特別版本超級跑車──Mercedes-AMG GT Black Series，索價335,240歐元起（折算約港幣306萬，未計稅）。從收藏角度衡量，Black Series肯定是平治車系內最值得留意的版本，至今只有六款車被列入「黑系列俱樂部」，全部極限量生產，可以預計日後升值潛力不會低。今回除了睇新車，亦順道回顧一下歷年來的「黑色三角星」。

到目前為止，只有六款平治車型有幸被選入Black Series，如你有幸擁有當中任何一部，那你應當是識貨車迷。（Mercedes-Benz）

最新成員 Mercedes-AMG GT Black Series（2020）

這部新鮮登場的超級跑車，是為平治GT系列中的旗艦型號，配置了歷來動力最強大的AMG V8引擎（內置雙渦輪增壓器），可發出730匹最大馬力及800Nm峰值扭力，本身就是已經準備好隨時駛入賽車場的「街車」。根據廠方發出的規格資料，它的0-100km/h加速成績只是3.2秒，進一步加速至200km/h亦不過9秒內就可完成，極速是325km/h！

改良了設計的車頭「鬼面罩」及擾流套件，令Mercedes-AMG GT Black Series的外觀比同車系基本型號更為賽車化。（Mercedes-Benz）

GT Black Series的外觀採用了大量源自同系落場版賽車AMG GT3及AMG GT4的細節設計，例如大型的碳化纖維導風頭冚，這精密的設計能有效提升車身整體的下壓力，以至增強引擎的冷卻效果，繼而令車子高速前進時保持穩定，同時降低引擎出現過熱的機會。

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同其他Black Series成員一樣，GT Black Series的機械設定有很多都是取材自真正的落場賽車，例如前後輪的傾角可隨需要以人手調校、賽車級的專用煞車皮、前後軸都Mercedes-Benz入了可調校設定的防傾杆……這些賽車化細節設備，正正是Black Series歷來最引人入勝的賣點。

暫時未知最後的生產數量，但根據以往資料及數據推算，相信不會多於五百部。（Mercedes-Benz）

平治超跑Black Series大回顧

極速鷗翼 SLS AMG Coupé Black Series（2013）

2013年登場的SLS AMG Coupé Black Series，為夢幻級的鷗翼車門超級跑車SLS AMG Coupé帶來了非常強悍的個性。它比基本型號的SLS AMG Coupé輕磅了70kg，同時為車系通用的6,208c.c. V8引擎進行強化工程，令最大馬力上揚至631匹，0-100km/h加速時間為3.6秒。根據網上資料，此車全球產量只得350部，相信不久之後將會成為名車拍賣會上的焦點。

外形與性能同樣超級的SLS AMG Coupé，進行「黑化工程」後，快跑實力進一步提升，成為可以隨時落場鬥快的「準GT賽車」。（Mercedes-Benz）

導航辣車 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series（2011）

或者外觀上，它不像其他超跑級的Black Series那樣兇悍，但2011年推出的C 63 AMG Coupé Black Series同樣是性能不容少覷的辣車。看似平凡的房跑車車身配置了一副6,208c.c.的V8引擎，可輸出最大馬力達到517匹，峰值扭力620Nm，被譽為歷來性能最強大的C-Class。它的快跑性能還獲得「官方認可」──被德國房車賽（DTM）選為大會指定的安全導航車（safety car）。由於成功結合了日用車型及賽道級性能，故此C 63 AMG Coupé Black Series推出後甚受歡迎，廠方原本只計劃生產600部，徇眾要求下加推額外200部。

公子黑跑 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series（2008）

SL-Class一向被視為最「公子」的平治跑車。於2008年時，平治將SL-Class的「黑化」升級工程外判予德國的HWA改裝公司（掌舵人Hans Werner Aufrecht正是AMG的創辦人之一），進行了一系列外觀及性能提升。配置的大排氣量（5,980c.c.）V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力增至670匹，峰值扭力提升至驚人的1,000Nm，在如此強橫的機械潛能驅動下，就算車身非輕（接近1,900kg），加速表現仍然達到超跑級數，只需3.9秒就可由靜止加速至100km/h，極速亦可達到320km/h。當年只生產350部，一推出便被全數認購一空。

不少香港人認定「Ben跑」就是SL，因為它是外形最優雅的平治跑車，入「黑」後，賣相依然淡定，辛辣味被好好地穩藏起來。（Mercedes-Benz）

扮羊餓狼 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series（2007）

當C-Class Coupé仍被喚作CLK時，「黑化」工程已經獲得市場肯定。當時平治決定第二部「黑色三角星」就是外形相對「平凡」的CLK，但其實它的機械設定及性能非常賽車化：可調校式懸掛、限滑差速器、大型的生風進氣口、碳化纖維擾流套件、為減磅移除了後座……再加上500匹V8引擎及7前速自動波箱，令這部看似不太強橫的房跑車，輕易地秒殺不少外形誇張的超級跑車。當年全球限量發售500部，當中349部送到美國市場。

CLK 63 AMG Black Series其實是改良自當年的F1安全導航車（safety car），其性能其實已達超跑級，只是外形較低調而已。（Mercedes-Benz）

元祖黑魂 Mercedes-Benz SLK 55 AMG Black Series（2006）

最初的「黑色三角星」其實不算太超級，因為當時車廠的理念只是希望將「輕量化」及「性能提升」這兩大賽車元素，套用至旗下部份高性能車。當時第二代SLK開篷跑車現身在不少賽車活動（當中包括成為F1的safety car），因此廠方理所當然地就想到將「黑色實驗」應用至SLK車系中最強型號──SLK 55 AMG。結果就得到了一部減磅了45kg，馬力增至400匹，車頂變成不能打開及改用碳化纖維物料的SLK 55 AMG Black Series，據說當時只生產了120部。