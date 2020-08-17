【AUDI】中辣揭背名作　新型號顛覆傳統設計　預覽第四代奧迪S3

雖然車壇被SUV熱潮覆蓋，但仍然有不少死忠車迷，鍾情操控感始終比SUV好一大截的揭背車或房跑車，因此車廠仍會推出新型號，例如一向德國高級車廠牌奧迪（Audi），便在日前發佈最新一代的「中辣」揭背車──第四代S3，同時登場的還有四門三箱式的房跑車型號S3 Sedan。

距離元祖S3面世已經二十年，第四代S3延續高性能小車精神，繼續服務喜歡激烈操控感的車迷。（AUDI）

相信不少車迷都知，S3即是A3車系的中階性能提升版本。新一代（即第四代）A3原定於今年三月舉行的瑞士日內瓦車展中發佈，但受到COVID-19疫情影響，廠方最後改於網上發佈新車，而S3更延後至今個月才發佈正式的資料及相片。

全車佈滿立體線條，尤其是泵把位置有明顯的幾何切割細節，予人硬朗強悍的觀感。（AUDI）

馬力達310匹

新一代A3已經在歐洲市場發佈及接受訂購，下一輪新A3銷售的焦點，就是進階性能型號──S3。在英國市場，揭背版S3 Sportback及房車版S3 Saloon同時上市，前者起標價37,900英鎊（折算約港幣38萬），後者售價由38,465英鎊（折算約港幣39萬）起，預計今年秋季開始交車。

新一代車身的長度及闊度都有些微增長，全車整體比例依然緊湊而不失大方。（AUDI）

新一代S3仍然沿用1,984c.c. TFSI渦輪增壓引擎，不過輸出馬力就略有提升，由第三代尾期版本的最大296hp增加至310hp，峰值扭力維持400Nm，由靜止加速至100km/h需時4.8秒（揭背版及房車版都能造出這時間），極速250km/h（出廠時電子限定，車到手後可以自行委托改裝公司解鎖）。值得留意的是，S3將quattro四輪驅動系統及7前速S tronic自動波箱列為標準設備，若想感受原始的棍波操控快感，就不要考慮新S3，又或者靜待最高性能版本RS3出場了。

動感懸掛設定

除了只供應7前速S tronic波箱，新S3亦會將動感設定懸掛系統列為標準設備，它令車身比基本型號A3低矮15mm，同時可加入S sport懸掛選項，吸震筒會因應路況在瞬息間作出微調，而且調節濾震效果的精細程度會比上一代更準確及靈活。制動亦會轉用新一代電子操控強化系統，以提升煞車反應及縮短制動距離。至於高性能奧迪車款賣點之一：quattro四輪驅動系統，就會更好地跟電子穩定控制（ESC）及可變式吸震筒進行協調，令新S3被激烈駕駛時能夠提供更好的抓地及車身動態穩定效果。

顛覆傳統轉波撥桿

新一代A3的車廂設計予人耳目一新的感覺，其中最快令人留下印象的，就是「波棍台」上全新的波檔選擇撥桿，它完全顛覆了傳統波棍設計，外形及操作有如一個小巧燈掣。相信廠方是想改變（或順應）駕駛者少用波棍轉波的大趨勢，要手動轉波就直接用軚環後的轉波撥片，這小巧的撥桿只是讓駕駛者選擇入波、空波、後波或泊車P波而已，也難怪今代S3索性不設手波版本了。

同時登場的S3 Saloon，性能一樣，但就換上一個四門三箱式房車造型。（AUDI）

根據過往慣例，新A3到港後不到一年，新S3亦會跟著出場，雖然目前仍未有消息新A3何時在港推出，但相信轉了代理後，廠方亦願意積極配合推出新型號，只是受全球疫情影響，加上SUV熱潮持續強勢，希望盡快見到A3以至S3的車迷，就要耐心等候多一陣子了。