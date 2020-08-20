【Honda】Civic Mugen RR引網民兩極爭論　二手價近百萬值不值？

近日網上傳來一段熱話，一架2009年的Honda Civic Mugen RR二手轉售價格高達90萬港元，旋即引起網民爭論。

網民的意見兩極，主要是針對90萬這個價格，有人覺得不值，也有人說這是超值，升值至百萬不出為奇。的確，論性能或者比它好的大有車在，但論名氣與保值能力卻是無與倫比，原因是它是限量之作。

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首先，這部作品不能當作普通思域FD2來討論，它是Honda御用改裝Mugen當年首次推出完整改裝車的「RR」，光是這一點已經聲價十倍，據說當年不花十分鐘就被搶購一空。至於限量方面，就是其升級的零件都是特別製作的，無出其右，不會在其他地方找到，如果有所損壞，也要以舊部件一換一來更換，所以理論上不存在出現第301部的機會。而由於這般嚴謹又珍稀非常，大多車主都以此作為收藏品。

圖片來源：wiki/韋駄天狗

雖然算得上是珍藏品，但也絕非中看不中用的，Mugen RR在筑波賽道比起普通FD2單圈速度快上兩秒，足見Mugen的改裝功力。道路版賽車引擎K20A固然之重要，但更重要的是減重方面的巧思，而且是作為前驅車的前輕後重。輪圈減重10.4公斤、制動系統減達7.48公斤，還有輕量的碳纖風箱，連引擎蓋都減重3公斤，有說如果大力關上馬上會出現凹痕，整體共減重31.86公斤。由概念到工藝，都是在打造一件藝術品，說藝術品的價格值與不值可以爭論到至死方休，而且它有價有市，至於入手與否，除了看升值潛力，就要看有沒有愛了。不過這源自2007年的傳奇之作，相信懂它的大有人在。