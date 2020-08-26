Rolls-Royce｜Logo設計加入平面化行列　「女神」雕像從何而來？

近年的汽車品牌都紛紛改Logo，趨勢都是變得平面化、年輕化，以迎合數碼世代。早前說過的有Nissan、BMW、Toyota、Audi等，而最近，就連Rolls-Royce也加入行列，最突出的正是其著名的「Spirit of Ecstasy」Logo大幅度簡化。

Rolls-Royce新Logo（右）（圖片來源：Rolls-Royce／Pentagram）

在介紹新Logo之前，先說說為何Rolls-Royce也要改Logo。原來新Logo是主要針對勞斯萊斯汽車公司，旨在與勞斯萊斯控股公司作區分。在之前，它們一直共用同一個名字及標誌，雖然品牌以汽車為人所津津樂道，甚至衍生出「The Rolls-Royce of ⋯⋯」指在某一範疇中最好的東西之說法，但事實上，品牌的領域不限於汽車，從奢侈品、工程業務、飛機和航海，以至是國防承包業務。除了這個重要原因，原來品牌的客戶年齡中位數近年下降到大約43歲，有年輕化跡象，有見於數碼化及年輕化的大趨勢，本來的「Spirit of Ecstasy」標誌相當複雜，並不具有現代感也無法應用在數碼世界，所以成為是次主要修改的對象。

（圖片來源：Rolls-Royce／Pentagram）

熟悉品牌的朋友都知道，車頭標誌性的水箱護罩之上的小雕像就是「Spirit of Ecstasy」，即是「歡慶女神」。最初品牌並沒有這個標誌的，在1909年，英國的一位貴族孟塔古（Montagu）爵士是一位著名的汽車愛好者，他當然有收藏Rolls-Royce，並找來當時的名雕塑家Charles Robinson Sykes創作了一個名為「Whispers」的雕像置於車上，竟然是以爵士深愛的女秘書作為藍圖設計出來的。後來到了1911年，Charles再為Rolls-Royce創作歡慶女神時，也以此作為原型，修改成女神的形象。至於這一個小雕像現已成為品牌重要的標誌，也是工藝的展現，因為雕像採用難度極高的脫蠟鑄造工藝，最初每一個雕像都由Charles親手拋光打磨而成。

（圖片來源：Rolls-Royce／Pentagram）

說回是次的新Logo，將會在9月正式生效，是由著名設計團隊Pentagram操刀，原來「Spirit of Ecstasy」早已經歷過10次變更，今次是為最簡約的版本，將會取代Instagram等社交平台上原有立體的「Double-R」徽章Logo。作為平面化的版本，設計上捨棄了所有的反光及陰影位，對於女神的形態，Pentagram指出要仔細留意其腰圍、翅膀及臉龐。看來並不想設計得太瘦、太女性化，以免施加太多現代的審美標準，以保持中性。最後還保留了腳下的底座設計，表明它是那個標誌性的雕像而非一個人。

（圖片來源：Rolls-Royce／Pentagram）