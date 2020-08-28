【Aston Martin】占士邦新車二連擊　 No Time To Die限量版登場

係呀，又係佢：「His name is Bond, James Bond. 」 新一齣特務007電影《No Time To Die》上映在即，多年來一直為這位「英國經典特務」提供座駕的Aston Martin又再次出動，為老拍檔提供專屬「開工車」，據聞今次在片中出場的Aston Martin至少有四部，不過在此之前，廠方的訂製部門率先限量設計及生產了兩款特別版本，開放予全球占士邦擁躉認購。

新一齣特務007電影《No Time To Die》將於11月間上映（電影劇照）

新舊型號排隊出鏡

兩部007特別版Aston Martin均採用灰黑色系車身塗裝，貫徹英倫特務的冷酷形象。（Aston Martin）

007系列最新作《No Time To Die》預計於今年11月全球上映，車廠預告新片中至少會出現以下四部Aston Martin型號：經典型號DB5、早於1987年便成為Bond’s Car的V8、現役型號中性能最強的V12引擎超跑DBS Superleggera，以及即將推出、與紅牛車隊（Red Bull Racing）合作設計的中置引擎頂級跑車Valhalla。

DBS Superleggera特別版超限量

只生產25部，而且性能超強，以「實戰」及升值潛力衡量，DBS Superleggera 007 Edition會是收藏首選。（Aston Martin）

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有007，自然有Aston Martin，這是自1964年Goldfinger（港譯《鐵金剛大戰金手指》）便開始的合作關係。DBS Superleggera是目前發售的AM車款中性能最強的一部（配備5.2L V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力達715匹，峰值扭力更是驚人的900Nm），但原來此車是首度現身於007系列電影，因此廠方特別製作二十五部特別版以作紀念。特別版本DBS Superleggera在外觀上加上了不少強化細節，例如車身採用獨特的Ceramic Grey塗裝，在車頂、車側倒後鏡、擾流裝置等加入碳化纖維紋理，21吋輪圈亦轉用轉屬的「Y柱式」造型，再加上車身及車廂內不時出現的007特別版標章，好像無時無刻都在提醒車內人：「你就是007呀！」

如果是忠實「邦迷」，或會對致敬味道較濃的Vantage 007 Edition更有興趣。（Aston Martin）

Vantage特別版更玩味

要買性能強到嚇死人的DBS Superleggera 007 Edition，要付出最少279,025英鎊（折合約港幣286萬），很貴，是不是？而且產量只得25部，相信有錢都未必確保可以輕易入貨，那不如揀「便宜」一點的Vantage 007 Edition吧。

Vantage 007 Edition雖然沒有直接參演新片，但它不少具玩味的細節設計，都是源自1987年上映的The Living Daylights（港譯《鐵金剛大戰特務飛龍》）中出鏡的Aston Martin V8。當年飾演占士邦的鐵摩達頓（Timothy Dalton）駕駛此型號多次出場，並且依據不同場景進行升級改裝（可以發射激光甚至導彈），是令影迷及車迷留下深刻印象的「車角色」。

在Vantage 007 Edition上出現的致敬細節有不少：車頭綑上反光金屬圍邊的「鬼面罩」，外觀就是源自當年V8；車尾黃色塗裝擾流器取材自電影中V8射出火箭上的警示標貼；可選配的車頂載架連滑雪板就是「雪地戰版本V8」的附加裝置；波棍台後的小型置物間隔上，還有仿真的特別功能啟動按鈕，或者會令車主進一步相信自己真的成為了007！對「邦迷」來說，這些別具心思的細節，或者會令Vantage 007 Edition比性能強勁得多的DBS Superleggera 007 Edition更加吸引，最重要是它的售價「只是」161,000英鎊（折合約港幣165萬）起，而且產量比較多（100部），相信要入手也較容易吧？