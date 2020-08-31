【英國最快速SUV】Lister Stealth限量生產100部　最大馬力666匹

英國的高性能車或跑車，好多人第一時間想到蓮花（Lotus）或麥拿侖（McLaren），但如果有人提起Lister，相信知道的人並不多。也難怪，因為這間被譽為英國歷史最悠久的賽車生產商，多年來堅持小本經營，產量一向不多，但其出品一直堅持性能主導，好像最近推出、只會生產100部的高性能SUV Stealth，便被譽為目前最強悍的英製SUV。

號稱「最快的英國SUV」，雖然未能親身感受，但從影片中聽到引擎聲，又的確好悅耳。（Lister）

像很多小型汽車生產商一樣，Lister主要是利用其他規模較大的廠商出產的現成型號，然後加入自家技術去提升車輛的整體性能及豪華程度，並以限量生產方式推出市場。以這種方式生產汽車的，香港人較熟悉的有來自日本、精於推出復古新車的光岡（Mitsuoka）。至於英國Lister，它於1954年在劍橋由Brian Lister創立，早年專注於設計、改裝及生產參賽用型號；後來雖數度易手，但仍然堅持製作競賽用車輛。近年獲得年輕商人Lawrence Whittaker入股成為大股東後，Lister重新活躍起來，更首度推出SUV型號，令廠牌再受關注。

以積架頂級SUV F-Pace SVR作為改造藍本，再提升引擎、冷卻系統等機械細節，然後配以精緻度更高的內籠，並且限量生產100部，目標顧客是對英國車有偏好的收藏家。（Lister）

性能最強英製SUV

2018年1月，Lister推出新車LFT-666，它其實是一部「重改版」積架（Jaguar）F-Type R，最大馬力躍升至666匹，0-100km/h加速只需3.2秒就完成，更重要的是此車只會生產99部，售價由141,155英鎊（折算約港幣146萬）起跳。

車身上有不少經過重新設計的擾流組件，目的是提升冷卻效能，同時令外觀顯得更加跑車化。（Lister）

上述的成功方程式令Lister「食過翻尋味」，決定將同一套路應用至積架的SUV F-Pace。經過Lister改造的高性能SUV名叫Stealth，它沿用F-Pace頂級版本SVR的5,000c.c. V8機械增壓（supercharged）引擎，但性能獲得明顯提升，最大馬力由542匹增加至666匹，峰值扭力亦由680Nm急升至881Nm，動力增長幅度達到22%，可說是盡情榨取了引擎的潛力。據說，在一次起步測試，Lister Stealth的起跑表現不只快過同樣是「超級SUV」的林寶堅尼（Lamborghini）Urus，就連Aston Martin Vantage及麥拿侖570GT這兩部傳統超級跑車都不是它對手。Stealth的正式0-100km/h起跑成績，約為3.8秒，極速達314km/h，足夠K.O.不少外形流線得多的純種跑車。

注入賽車細節設計

除了提升引擎總體性能，Lister的工程團隊亦作出了多項相對應的車身改動，以增強快跑加速時的穩定度以至冷卻引擎的效率。特製的中冷器及導風系統，為引擎艙注入更多冷卻用氣流，務求令機器不會過熱；以人手製作的車身擾流組件，不只為車子外觀添加了「辣味」，亦有助快速前進時提升穩定感，同時亦能將更多氣流導入至需要持續冷卻的位置（例如引擎艙及制動系統）。

綠色塗裝的制動卡鉗，收藏於23吋合金輪圈後，依然搶眼。（Lister）

性能以外，車廂的精緻細節亦是此類少量生產車款的重要賣點，廠方為Stealth的車廂選用了最高級的物料，例如由蘇格蘭品牌Bridge of Weir提供的 Nappa皮革，而且會因應買家要求提供多項自選配套，好像多達36種自選皮革顏色及90種不同縫線，這些物料及細節更會被應用至安全帶、座位、控制台、軚環、車廂頂等不同部份，盡量滿足買家的獨特要求。

說到這裡，相信大家都會預想到Stealth一定不是便宜貨色，冇錯，只會生產一百部的Stealth，在英國的起錶價是109,950英鎊（折算約港幣114萬），比「原版」F-Pace SVR在當地的售價多出了約3萬5千鎊。以車價論其性能及罕有程度，其實不算貴，甚至稱得上是「良心快車」。