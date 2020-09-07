【BMW】將推出氫燃料動力車 指氫燃料、水動力車是陰謀論無望？
/ 2020.09.07
BMW Fuel Cell Electric Vehicle（圖片來源：BMW）
在幾個月之前，德國汽車牌子BMW就發布與日本的Toyota合作開發的氫燃料動力系統的消息，搭載到新車Fuel Cell Electric Vehicle（FCEV）之上，並且有望可以在2021年之前推出市場。雖然日本牌子早就有Toyota Mirai和Honda Clarity採用氫燃料電池動力，而歐洲車方面又有Mercedes-Benz與Audi已相繼推出相應的概念車，BMW開發燃料電池已經有一段長時間，但與Toyota合作無疑解決了不少技術問題，與現時的電動車之分別在於燃料電池等於一個微型發電廠，就像加油一樣加入氫，汽車就能自己產生電力，所以BMW認為最大的難度卻是在於「加氫站」普及度還不夠高，正如當初的電動車一樣，所以2021年只會在特定市場推出，希望在2025年就能全球通行。
氫燃料動力原理是利用氫與燃料電池進行氧化，氧氣來自環境，結果產生是電能、熱量和水，排出的不是廢氣而是水蒸氣，所以名符其實的零碳排放。還有其他的好處是，氫有著非常高的密度，是鋰離子電池能量密度的236倍，所以這技術更輕盈更加具效率，比起電動車充電還可能快一點，只需要加入氫就可以不用等叉電。然後，可能我們又會好奇到底有沒有可能加入水就可以發電？即是將水電解成氫原子和氧原子作燃料用，畢竟水比起氫要來得便宜吧？
圖片來源：BMW
早在上世紀，一位名為Stanley Meyer的平民發明了以電解水作為燃料分解出氫和氧，再引入氣缸燃燒回水蒸氣而產生綠色能源的汽車。他為「水汽車」申請了專利，並計劃在1998年向世界展現他的研究成果。據報稱，當時有一位比利時「投資者」希望以10億美元買斷「水汽車」技術，但遭受Meyer拒絕。在1998年3月20日，Meyer在一家餐廳用餐途中離奇猝死，一個星期後，他的兄弟宣稱「水汽車」和一切的研究裝備、材料都被人偷走。當時有不少人認為該技術涉及到眾多利益，會對石化和汽車製造業造成衝擊。為了讓這項技術永遠失傳而暗殺了他，當然無從證實只流於陰謀論。
Stanley Meyer（網上圖片）
無獨有偶，在2008年日本Genepax公司研發了一款「水汽車」，理論與Meyer研究的大同小異，完全用水和空氣作為燃料，以電解方法發動能源。研發一度引發熱議，但隨後被證明是假的。科學界根據公司理論推測，這輛車實際上所使用的並不是水，而是一種氫化物，生產這種金屬氫化物所帶來的污染比汽油更嚴重。翌年，Genepax公司倒閉了，項目亦被政府勒令停止。
關於Stanley Meyer之死還上過報紙（網上圖片）
不過，事實在自然界中，火山爆發其實都是一種水的爆炸，水燃燒至臨界值變成氫，氫在燃燒期間與空氣結合再變回水，來回重覆，就成為了一個巨大的能量等待爆發。相信當人類真正了解水以後，有機會產生了一個真正無限的綠色能源，畢竟地球就是不缺水。