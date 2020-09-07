【BMW】將推出氫燃料動力車　指氫燃料、水動力車是陰謀論無望？

如果在未來回看2020年，或者會將今年稱之為「太空年」，因為今年的太空科技突破，有望在不久之未來帶我們人類到達地球以外的星球定居。只不過就要提問：為何我們要遷居外星？是否意味著地球已經無救了？地球的環境問題確實是愈來愈嚴重，但人類也不只是坐以待斃。最近歐盟宣布了一個名為「Clean Hydrogen Alliance」的聯盟計劃，將會促進能源產業及各大機構合作開發出氫能源作為化石燃料的替代品，對象主要針對汽車。

BMW Fuel Cell Electric Vehicle（圖片來源：BMW）

在幾個月之前，德國汽車牌子BMW就發布與日本的Toyota合作開發的氫燃料動力系統的消息，搭載到新車Fuel Cell Electric Vehicle（FCEV）之上，並且有望可以在2021年之前推出市場。雖然日本牌子早就有Toyota Mirai和Honda Clarity採用氫燃料電池動力，而歐洲車方面又有Mercedes-Benz與Audi已相繼推出相應的概念車，BMW開發燃料電池已經有一段長時間，但與Toyota合作無疑解決了不少技術問題，與現時的電動車之分別在於燃料電池等於一個微型發電廠，就像加油一樣加入氫，汽車就能自己產生電力，所以BMW認為最大的難度卻是在於「加氫站」普及度還不夠高，正如當初的電動車一樣，所以2021年只會在特定市場推出，希望在2025年就能全球通行。

氫燃料動力原理是利用氫與燃料電池進行氧化，氧氣來自環境，結果產生是電能、熱量和水，排出的不是廢氣而是水蒸氣，所以名符其實的零碳排放。還有其他的好處是，氫有著非常高的密度，是鋰離子電池能量密度的236倍，所以這技術更輕盈更加具效率，比起電動車充電還可能快一點，只需要加入氫就可以不用等叉電。然後，可能我們又會好奇到底有沒有可能加入水就可以發電？即是將水電解成氫原子和氧原子作燃料用，畢竟水比起氫要來得便宜吧？

圖片來源：BMW

早在上世紀，一位名為Stanley Meyer的平民發明了以電解水作為燃料分解出氫和氧，再引入氣缸燃燒回水蒸氣而產生綠色能源的汽車。他為「水汽車」申請了專利，並計劃在1998年向世界展現他的研究成果。據報稱，當時有一位比利時「投資者」希望以10億美元買斷「水汽車」技術，但遭受Meyer拒絕。在1998年3月20日，Meyer在一家餐廳用餐途中離奇猝死，一個星期後，他的兄弟宣稱「水汽車」和一切的研究裝備、材料都被人偷走。當時有不少人認為該技術涉及到眾多利益，會對石化和汽車製造業造成衝擊。為了讓這項技術永遠失傳而暗殺了他，當然無從證實只流於陰謀論。

Stanley Meyer（網上圖片）

無獨有偶，在2008年日本Genepax公司研發了一款「水汽車」，理論與Meyer研究的大同小異，完全用水和空氣作為燃料，以電解方法發動能源。研發一度引發熱議，但隨後被證明是假的。科學界根據公司理論推測，這輛車實際上所使用的並不是水，而是一種氫化物，生產這種金屬氫化物所帶來的污染比汽油更嚴重。翌年，Genepax公司倒閉了，項目亦被政府勒令停止。

關於Stanley Meyer之死還上過報紙（網上圖片）

不過，事實在自然界中，火山爆發其實都是一種水的爆炸，水燃燒至臨界值變成氫，氫在燃燒期間與空氣結合再變回水，來回重覆，就成為了一個巨大的能量等待爆發。相信當人類真正了解水以後，有機會產生了一個真正無限的綠色能源，畢竟地球就是不缺水。