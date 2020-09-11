Rolls-Royce︱勞斯萊斯最暢銷型號Ghost　究極豪乘之魂第二代登場

在Rolls-Royce廠方發佈的新車新聞稿中，開首便這樣說：「Ghost是為了迎合新世代客人而設計的車系……面世十年，它成為勞斯萊斯（Rolls-Royce）創立116年以來，銷售最成功的型號。」由此可見，Ghost雖然是年資最淺的車系，但它的重要性已經不輸旗艦級的Phantom，甚至以「盈利能力」來衡量，Ghost隨時勝過其他同門師兄。

雖然「資歷」只有短短十年，但Ghost已成為勞斯萊斯歷來銷售最成功的型號。（Rolls-Royce）

既然是以新世代客人作為目標客戶，那麼Ghost當然要定期更新以維持吸引力。第一代Ghost在2010年首度推出，約五年後（即2014年）進行小改款，直至日前全新第二代Ghost正式登場，由此可推算，車廠大約以五年一周期來為這豪華座駕「保鮮」。

第二代Ghost採用跟現役Phantom VIII及廠方首部SUV Cullinan同款的新型鋁合金底盤（廠方將此命名為Architecture of Luxury）。有別於Phantom作為「司機代勞」（chauffeur-driven）的定位，Ghost的客戶群中很大部份都會自行駕駛RR，因此廠方非常重視新型Ghost提供的駕駛感。新型底盤比舊款更輕，而且整體剛性也提高了，為更好的駕駛感提供了良好基礎；加上重新規劃的機械結構（例如將前懸掛盡量前移、引擎同時盡量移近全車中心），令新一代Ghost可以獲得完美的「前50、後50」總體重量佈局，這正是一部driver’s car最理想的負磅設定。與此同時，車身長度與闊度各有增長（分別增加89mm及30mm），這令新車的外觀提供更明顯的「大車感」，同時亦有助令車廂空間變得更為寬敞。

每一部勞斯萊斯的車頭，都少不了她──The Spirit of Ecstasy，不過在第二代Ghost，她作出了大膽嘗試：不在立於車頭前緣的panel lines，而是置身於頭冚範圍內。（Rolls-Royce）

要令長度超過5.5m的第二代Ghost提供輕鬆爽快及舒適度高的駕駛感，驅動系統以至轉向系統都要加強處理，因此廠方為新車設定了四輪驅動及四輪轉向，同時配合重新設計的Planar懸掛系統，令車主可以更準確、更輕鬆地操控車體穿梭大城小巷。透過加速而獲得的快感亦是提升整體駕駛享受的重要環節，經過改良的6.75公升V12雙渦輪增壓引擎，能夠提供最大馬力563匹及峰值扭力850Nm（後者能在引擎的1,600rpm低轉區域悉數輸出，即是輕踩油門已夠力），這「超跑級」的動力表現相信足夠令車主們享受公路逢車過車的極速快感。

除了性能提升，新一代Ghost亦在很多豪華細節上落墨，務求貫徹RR一直保持上乘駕乘感的優良傳統，這些細節包括經過改良的自動開關車門、全新的MEPS車廂空調淨化系統；除此之外，廠方亦為這部新型號配置了大量高科技設備，例如更先進及亮度更高的LED頭燈、日夜間都能運作的野生動物及行人偵測安全系統、由四部監測相機組成的鳥瞰式泊車/倒車監視畫面、最新版本的導航及多媒體影音系統……這些數之不盡的高科技功能，令新一代Ghost同時成為歷來最科技化的RR。