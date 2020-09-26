【Mercedes-Benz】平治最新S-Class　殿堂級豪車成高科技移動城堡

提起平治（Mercedes-Benz），必定會想起經典的「老闆車」S-Class。這款堪稱最具代表性的豪華房車，其發展史可追溯至1954年的Ponton（W180/W128），平治「老闆車」的形象自此建立；直到1972年，S-Class之名正式出現在廠方的產品陣容上，第一代S-Class（W116）奠定旗艦級車系地位，即使經歷多次換代，亦能力保同級車最高指標。日前，平治正式發佈第七代S-Class（W223），並預計於年底開始交車；「新S」引入多項高科技之餘，亦已準備好全面「電氣化」，純電動版本EQS將會於2021年登場。

作為平治旗下最具代表性的房車車系，S-Class繼續為豪華「老闆車」訂下新標準，相信其他對手又要努力追趕了。（Mercedes-Benz）

最新一代S-Class緊跟車壇大趨勢，繼續將大量數碼科技融入駕駛生活，令駕駛者及乘客在超豪華車廂內可以輕鬆操作豐富的隨車功能與網上應用程式。廠方於「新S」首度應用第二代MBUX（Mercedes-Benz User Experience）操作介面，新版本由五組高清螢幕組成，當中更採用了OLED技術；此外亦利用了3D顯示科技，將高像真的導航資訊以擴增實景（即AR）方式投影到大型head-up display擋風玻璃顯示系統之中，令駕駛感覺有如操控電影中的未來汽車一樣。

MBUX操作介面的其他功能還包括車廂輔助系統（MBUX Interior Assist），它透過藏身於車廂中的監察鏡頭及智能學習技術，辨識駕駛人或乘客的微細動作，繼而作出相應的車廂功能操作，例如當偵測到駕駛者向後側窗方向瞄了一下，後側窗的電動遮陽簾便會自動升起/下降，實用得來也提升了操作樂趣。

幾乎覆蓋整個車頂的濾光玻璃，有利引入天然光線提升開揚感，「天幕」前部更可打開引入新鮮空氣。（Mercedes-Benz）

另一方面，為配合德國或歐美部份國家於2021年後開放有限度自動駕駛，新一代S-Class可加裝DRIVE PILOT系統，容許車主暫時雙手離軚，在車內處理其他事情，並讓系統接手駕駛。不過由於自動駕駛仍處初步發展階段，故此相信這系統的試驗意味遠大於實際用途。

反而對車主較實際的新功能可能是簡稱為OTA的over-the-air隨車軟件，考慮到新車愈來愈多數碼科技，而數碼科技往往要不時更新版本，故此「新S」的車主可以利用OTA自行連接網絡，然後為車內超過五十組電子系統進行更新或下載新功能，這令車主可以大幅減少駕車回廠升級的次數，節省時間之餘，又可為座駕多項功能「保鮮」。

科技以外，新S-Class在營造豪華舒適的乘坐感這方面，仍是同級中的大師，單看廠方發佈的相片，已可感受到其車廂散發出一種有如豪宅偏廳或高級會所休息室的閑適氣氛，選用物料、細節線條以至車廂燈光的設計都經過精心規劃，再加上廠方從多方面去提升S-Class的操控舒適度（例如後軸加入輔助轉向功能，令車身長度超過5米的S-Class仍可輕鬆在窄巷轉彎）及安全程度（更先進的PRE-SAFE預警式撞擊保護系統），都足以令長期擁躉以至新近晉身老闆級車主的買家，以真金白銀對S-Class投下支持票。

較後時間才登場的插電混能版本，動力輸出及節能方面的表現會更好，不過售價當然也會貴上一截。（Mercedes-Benz）

新S-Class初登場，暫時提供五款引擎供買家選擇，其中兩款電油引擎版本應會是本港市場主力：S 450及S 500同樣配置2,999c.c.直6渦輪增壓引擎，配9前速自動波箱，S 450的最大馬力及扭力分別為367匹及500Nm，S 500的則為435匹及520Nm。明年將會提供動力更強大的V8引擎版本及插電式混能（plug-in hybrid）版本，以滿足更高要求的買家。