林作入手Alfa Romeo卻付不起翻新費？曾是法拉利最強對手的古董車

常捲入城中熱話的林作近日就在其Facebook宣稱自己入手了一架1993年Alfa Romeo Spider，但其後就發現翻新費用非常貴，希望覓得有心車房以「極低價」幫忙維修，更稱會替其賣廣告。旋即就引來網民口誅筆伐，的確，早前林生才說自己入手了一套4萬5千的Brioni西裝，還有資本買古董車，卻連幾萬元的維修費都承擔不起？或者網民的心態並非說他無錢，而是在入手古董車之前應對事後功夫有心理準備，畢竟玩古董車要心機和知識，並非單純一件玩具。不過今回林生不是重點，而是說說Alfa Romeo這個牌子。

圖片來源：林作Facebook

Alfa Romeo已經是古董車的代名詞，在戰前它更是超跑老大哥法拉利最強的對手，當時主力做賽車，而戰後可能因為缺乏資金，於是就轉而生產民用車，而首架民用Giulietta就在1954年面世。這一架Giulietta，就是Spider系列第一代「Spider 1600」的前身，後者在1966年出生，其目的是品牌為了防止開篷跑車式微而推出，1600指的是1.6公升直列四缸引擎，外觀特色是傾斜的車頭加格柵、大燈罩，窄身車體，看起來就像是烏賊，所以又有「烏賊骨」之稱號。

Alfa Romeo Spider 1600（圖片來源：Wiki）

這一架車當時瘋靡美國，特別因為出現在1967年的著名電影《The Graduate》之中，主角Dustin Hoffman駕著追女仔經典一幕今日仍然值得重溫。Spider系列由1966年至1993年共經歷了四代，林作所入手的正是第四代，特點是車頭車尾的設計以及其高級內部裝潢。

圖片來源：《The Graduate》

Alfa Romeo這個牌子無疑是意大利跑車的極致，但又有人戲稱它為「平民法拉利」，在拍賣史上最貴的名車榜上有沒有它的席位？是有的，一架1939年Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider在2016年RM Sotheby's拍賣出19,800,000美元，位列最貴榜上第八，但說到戰前出產的古董車它可是第一。

剛說過，品牌在戰前是做賽車為主的，當時特別為參加Mille Miagla而研發出可以達到220馬力的8C 2900A，在1936年就包攬了前三位，在翌年就推出8C 2900B，馬力不變，主要是為了提高舒適度。作品的外型線條優美，手工精細，出自名廠Carrozzeria Touring Superleggera之手，當年只打造了12架開篷版，其中7架是長軸距，即是2016年拍賣的那一架作品，底盤編號為412041。對這架經典之作有興趣的朋友，還有一本名為《Immortal 2.9: Alfa Romeo 8C 2900 A&B》的書籍，將那個時代的古董車風光史娓娓道來。

1939年Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider（圖片來源：RM Sotheby's）