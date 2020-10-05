Jaguar未來30年「豹之美學」概念車：全自動駕駛　結合優雅與剛強

一直以來，Jaguar都以豪華舒適、高機能性以及外形功能性最為前瞻。車廠創辦人Sir William Lyons六十多年前曾經說過：「汽車是我們所創造的最有生命力的東西。」直至今年，Jaguar似乎將會是在機能上離這個意念最近的一次。今次發布的是一架三十年後的概念超跑，以全自動駕駛技術操作，被命名為「Jaguar Consul」，是由擁有多年豐富經驗的汽車設計師Gregoire Mory和Hanchang Liu設計。

圖片來源：Jaguar／設計師Gregoire Mory、Hanchang Liu

稱得上為「Consul」，除了外表夠氣派之外，相信最大關鍵就是車內的座位設置。它像極一個小型會議室，總面積大約長5米、闊2米，是品牌中比較寬敞的設計。後面三個座位與一個座位對峙而坐，不難聯想到三位助理面對著自己的老闆對坐的情景。不過設計師就聲稱這是泛舟湖上的概念，坐上去也像是半躺形式，擁有高度的舒適感，或許設計意念就是在車內能得到一個新的溝通交流方式。畢竟全自動駕駛實行了以後，汽車成為一件單純的傳輸工具，所有人亦是乘客，又怎麼需要一排一排正向的座位呢？但如果想過手癮享受揸車快感，三座位上最左位置可設置方向盤，當使用駕駛模式時，前座位置亦同時被隱藏。

圖片來源：Jaguar／設計師Gregoire Mory、Hanchang Liu

從內部打開，是一道向上向後托起、整個以玻璃製成的超跑常見鷗翼式車門（Gull-wing door），從側面看過去，有著空氣力學的肌肉型流線條設計和標誌性的長引擎，雖說以2020年F-Type的設計靈感為基礎，但也能找到連Ferrari創辦人都曾經美譽為全世界最美的車系—— E-Type的影子，而不同的地方是線條由最前端一直伸延到尾燈位置的銳利收邊，這是車系入面前所未見的。從正面看來，Consul採用了斜線型LED頭燈，與車身線條連成一線，整體感覺有型又前衛，完全切合未來高科技世界的感覺。整架車以墨灰色的基調、全密封包圍式擋風玻璃、配合極低底盤包邊車輪設計，已可以預視到實體發行時的矚目性。

圖片來源：Jaguar／設計師Gregoire Mory、Hanchang Liu

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自動駕駛已是當前最炙手可熱的汽車話題。自動駕駛分為五個等級，世界銷量第一的豐田，宣稱在2020年普及等級三的自動駕駛，是指一定要有司機應付特定情況，自動駕駛系統只是輔助操作。但當Tesla、BMW紛紛說自己公司已預備好技術推出第五級全自動駕駛汽車，似乎在2030年左右這項技術就可以實踐於馬路上。將來Jaguar Consul相信也要在這個全自動駕駛舞台上亮相，為未來科技發展做好一個充分的準備。作為英國最大車廠，Jaguar一向都有忠實擁躉，今次的概念車外型更加是英倫紳士的優雅與剛強之結合，相信這件藝術品級超跑回頭率相當高，也絕對是「豹之美學」的最直接表現。