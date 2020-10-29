【Rolls-Royce】Ghost香港星夜登場　勞斯萊斯頂級豪乘二代目

早前曾同大家報導過，勞斯萊斯（Rolls-Royce）旗下車系Ghost，最新推出的第二代型號已經在歐洲登場，想不到相隔一個月後，第一部展示用真車已經運抵香港，除了邀請城中VIP及傳媒優先預覽，更會在本週末（10月31日至11月1日）作公開展出。

第二代Ghost剛剛在香港進行首次展出，率先入場觀賞新車的。（Rolls-Royce）

第二代Rolls-Royce Ghost的香港首展，場地不是皇后大道東的品牌陳列室或經常舉辦大型車展的海運大廈，而是在尖沙咀新地標K11 Musea 6樓的Art & Cultural Centre，要將這部重達2.5公噸的大型豪華房車安全運抵展出地點，代理的工作團隊需要租用專業的工作人員，以及動用一部大型吊臂車才成事。

運用了最新的LED技術，令經典的「神殿」鬼面罩散發出耀眼的白色光芒。（Rolls-Royce）

說回第二代Ghost這部RR的最新力作，它的定位是「可以令車主享受駕駛的頂級豪乘」，故此自2009年推出第一代後，在全球市場吸引了大量新加入勞斯萊斯大家庭的買家，也令它成為歷來銷量最好的RR型號。廠方人員透露，Ghost在中國大陸與中東地區這類新興市場大受歡迎，銷量甚至壓過頂級型號Phantom，而且買家的平均年齡也相對年輕。不過在部份發展已經成熟的頂級豪車市場（包括香港），RR的銷量仍以Phantom佔優，因此廠方相信，Ghost的銷售潛力仍未見頂，有望吸引更多年輕企業家或新興富豪成為勞斯萊斯車主。



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在香港首展的是長軸距版本，軸距長度為3,465mm，比基本版本的3,295mm稍長，有利營造寬敞的乘坐氣氛，也較切合亞洲區買家口味。（Rolls-Royce）

在現場感受新型Ghost，會發覺廠方運用了大量燈影效果去提升新車的精緻感及吸引力，例如RR最具標誌性的「神殿」鬼面罩，便內藏了二十組LED燈，散發出耀目的白色光芒，可以想像其他車主在駕駛時在睹後鏡中看見這獨特的白色光芒，便會知道Ghost正從後方貼近，相信也就會乖乖讓路──畢竟Ghost是由一副排氣量達6.75公升的大型V12雙渦輪增壓引擎驅動，最大馬力及扭力高達563匹及850Nm，一般汽車實在難以跟它鬥快鬥勁呀！

另外一項運用燈光提升豪華感的細節出現在車廂內，廠方在第二代 Ghost的車廂引入了星光篷頂，令車主及乘客都可以感受到有如在星空下飛馳的暢快感受。此外，在接近前排乘客席一邊的控制台，加入了嶄新的星光發光圖像效果，這組由850顆星光環繞GHOST字樣的圖像，原來由廠方的客製部門花了兩年時間研發而成，進一步提升了新型Ghost的車廂奢華氣氛。

08)RR獨特的對開式車門（Coach Door），令車內人上落車時感覺更被尊重，當然也就更易惹來途人投以注目禮。（Rolls-Royce）

新車既已到港首展，售價當然亦已定下來，標準軸距版本的Ghost，起錶價為港幣583萬，至於相信較受本地買家歡迎的加長軸距版本，起錶價則是港幣693萬。雖然你同我窮一生之力都未必有能力可以入手任何一部RR，但難得自駕豪車在這週末「落入凡間」，推薦大家今個星期六、日，無論如何都要抽時間去尖沙咀感受一下這部新世代頂級座駕。