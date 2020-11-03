【Range Rover】賀面世五十年　聯乘Henry Poole推出專屬西裝布料

英國越野車品牌Land Rover，近期最惹人注目的舉動是推出新一代經典四驅車Defender。不過對忠實擁躉來說，另一經典型號Range Rover今年五十大壽，或者更值得慶祝與回望。廠方對此亦非常重視，除了推出限產1,970部（也就是元祖Range Rover面世之年）Range Rover Fifty，更與不同英倫企業合作舉行慶祝活動，其中之一，就是「聯乘」已有二百年歷史的訂製西裝名牌Henry Poole & Co推出「Range Rover專屬布料」。

企得較近舊款Bahama Gold Range Rover的是Land Rover首席創作主任Gerry McGovern，他身上的就是限量製作五十套的特別版西裝外套；在他身旁的是Simon Cundey，亦即是Henry Poole & Co的第五代掌舵人，Tuscan Blue Range Rover Fifty相對不及西裝外套那麼罕有，因為全球發售1,970部。（Land Rover）

在倫敦中部Mayfair區有一條叫Savile Row的街道，早由17世紀開始，已經是著名的西裝訂製專家及品牌集中地，其中一間亨負盛名的家族品牌叫做Henry Poole & Co。品牌創辦人James Poole於拿破侖戰役時期，已經為軍隊製作高質軍服，其子Henry於大約二百年前成為了Savile Row第一批受注目的裁縫，為當時的威爾斯親王訂製的smoking jacket，成為了後來的無尾禮服（tuxedo）的雛型（這是另一個值得細味的時裝故事）。1876年Henry離世後，公司由其表兄弟Samuel Cundey接手經營。經歷多年後，目前營運品牌的Angus Cundey及其子Simon Cundery已屬第五代掌舵人，除繼續為客戶度身製作高質素的西裝，亦一直榮獲多項「皇室御用」認證，也為英國皇室宮務大臣（Lord Chamberlain）提供官式服裝。

02)應用三種元祖Range Rover經典車身顏色，滲入同樣經典的千鳥格紋中，不帶浮誇，卻以精巧細節帶來玩味。（Land Rover）

輕輕解說過歷史，相信各位對Henry Poole & Co的「江湖地位」已有一個初步了解，這樣就比較容易進入正題。Range Rover是英國皇室常用車款之一，慶祝五十大壽，找來跟皇室同樣有深厚淵源的品牌合作也就顯得順理成章。

設計好格紋式樣後，就交任位於英格蘭西南部Somerset的Fox Brothers & Co Ltd將平面設計化成實物布料。（Land Rover）

目前主導Land Rover設計部門的Gerry McGovern就想到將Range Rover的經典元素，滲入至高級西裝的布料之中，他從元祖Range Rover的車身顏色找到了靈感，將Tuscan Blue、Bahama Gold及Davos White三種顏色融入至經典的千鳥格紋（dog-tooth check），然後委托布料生產商Fox Brothers & Co Ltd織製成總長度只得120米的限量布料，布織好後交予Henry Poole & Co，然後為VIP度身訂造只會生產五十件的限量版Range Rover西裝外套。

位於Savile Row 15號的Henry Poole & Co，早於17世紀初創立，而且很早已為英國皇室成員提供訂製西裝服務，另一知名賣點是它訂立了無尾禮服（tuxedo）的雛型規格。（Land Rover）

Henry Poole & Co董事總經理Simon Cundey，進一步解說三種元祖Range Rover車身顏色如何運用至限量布料之中：「Tuscan Blue是布料繡線的顏色，Bahama Gold則用在西裝領的內裡。」至於Davos White當然就是構築千鳥格紋的主要顏色。「這配搭是長青組合，經我們細心剪裁後，將會帶來貼身舒適的穿著效果，跟Range Rover一樣反映出最好的品質及豪華感。」Land Rover首席創作主任Gerry McGovern則認為，Range Rover四驅車與Henry Poole & Co的西裝，背後都有深厚的歷史淵源，也是令人渴望擁有的產品，今次合作企劃，令兩個品牌的客人都可以購買到既罕有，而且又容易引起話題的當代傑作。