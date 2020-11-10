Lamborghini｜林寶堅尼遇上山本耀司　聯乘版Aventador S現六本木

有人說：「富有的人會愈富有。」幾十年太平盛世，財富容易積聚，也因此造就了所謂「潮童」──不愁衣食，鍾意買乜都得，例如超級跑車。以往，只有傳統商界精英或富豪巨賈有力消費車價動輒過百萬的加速神器；今日，愈來愈年輕的二代、三代甚至四代富豪，以及時尚潮流企業的新興經營者，都急著晉身成為超級跑車車主。也因此，我們見到不少車廠近年愈來愈積極同潮流產業合作推廣企劃，最新例子就有意大利林寶堅尼（Lamborghini）×日本時裝山本耀司（Yohji Yamamoto）。

「山本耀司版大牛」非常搶眼，車身上的紅黑色調，成功衝擊視覺。（Lamborghini）

在時裝界絕對屬大師級人馬的山本耀司，和不同性質的單位合作早已不是新鮮事，但印象中似乎甚少與汽車品牌「發生關係」。因此這次林寶堅尼成功「聯乘」山本耀司，的確叫人有點意外卻也教人興奮。

於東京六本木開設的The Lounge Tokyo，是林寶堅尼設立的第二間新型態陳列室。（Lamborghini）

不過只要看清楚故事背後的來龍去脈，便大約知道這是一次經過精心鋪排的出色市場推廣：林寶堅尼要在東京開設新形態陳列室，而多年來以東京作為基地的山本耀司風格時裝，正好切合意大利傳統製車工業希望革新形象的渴求。於是乎，林寶堅尼設計中心主管Mitja Borkert於今年1月的巴黎時裝週，與大師親自會面，並鎖定了展會上的紅、黑兩色風格山本耀司新款時裝系列作為合作基礎，由此抽取設計元素滲入至林寶堅尼的V12引擎型號Aventador S（俗稱「大牛」）之中。

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「山本耀司版大牛」的車身塗上了不規則的紅黑色調圖案，亦會見到多組狀似隨意塗鴉的日語漢字，例如引擎艙蓋上的「百発百中」，右方車門上的「呵呵呵呵」、「呵呵大笑」、「カカ大笑」，令這部最大馬力高達740匹的跑車變得有點鬼馬有趣。打開上揭式車門進入車廂，更會發覺時裝大師將車廂陳設炮製得甚有個人風格，在控制台、門壁、座位、地毯上遍佈以不同字款寫成的英文、日文短句，看得人眼花繚亂。

坦白講，這樣看似隨意的獨特「設計」，與講求外形工整、線條硬朗的意大利超級跑車混合，感覺實在有點違和，或許這就是大師特意營造的視線與思想衝擊吧？反而在這企劃中，三款時裝商品更易入口消化：連帽軍裝大褸（Mods Coat）、連帽衛衣（Sweat Shirt）及飛行員款外套（Bomber Jacket），同樣以黑色作主調，再混入「山本風格」處理的林寶堅尼廠徽圖案，任何人著都應該可以穿出型格。

比較之下，三款林寶堅尼×山本耀司時裝商品較易「入口」，筆者覺得這款軍裝大褸就很有型。（Lamborghini）

還是說回這次合作的初衷吧！林寶堅尼在東京六本木設立的新型態陳列室The Lounge Tokyo，是繼紐約之後，第二間同類型售車據點，主力推廣廠方的Ad Personam個人化高級訂製服務。我們都知道，高級豪華車市場愈來愈重視這類訂製服務，車主可以在琳瑯滿目的細節選項中，自行組合出喜歡的配搭，廠方亦會盡力滿足車主愈來愈刁鑽的要求。根據林寶堅尼的資料，近年交付的新車中，有超過一半包括了Ad Personam訂單，由此可見，這種追求細節風格的買車形式，已成為一種潮流趨勢。誠然，未必每一架個人化訂製新車都稱得上美艷，畢竟個人口味這回事沒有標準，但有一點可以肯定的是，能夠好好討好車主，就是成功開出天價訂單的第一步呀！「潮童」心理，你懂的……