【Porsche】最快噴射機加最快跑車　世紀聯乘911 Turbo S限定組合

架駛即是速度，買車誰不想要最快？今年Porsche推出了新一代的911 Turbo S，在外國經過測試之後，竟然連改裝車也贏不了，成為了品牌史上最快的作品。經歷過疫情，對於奢侈品（可能對有些人而言車是必需品吧）的影響甚大，可是Porsche最新的報告卻指出影響細微，在亞太市場甚至有增長趨勢，而最近，品牌亦釋出了大動作：將與全球第三大民用飛機Embraer聯手推出別注限定組合，買一架商務噴射機Phenom 300E，即送Porsche 911 Turbo S Embraer！而且全球限量10套，真的是門檻甚高的富人優惠。

圖片來源：Porsche

今次的合作被稱為「Duet」，即是兩個品牌代表速度的最高傑作的結合品，Embraer Phenom 300E是同類型噴射機中速度最快加航程最長的，具有464節的高速巡航，載上五人的航程為3,724公里，有出色的爬升和野外性能，每台發動機的推力為3,478磅（15.47 kN），高度可達13,716英尺。除了快，其設計也注重於提升舒適度，備有同類飛機中最大的行李艙與窗戶、增壓程度最高，提供自然採光、私人洗手間，座椅具有傾斜和全移動功能。

Porsche 911 Turbo S Embraer（圖片來源：Porsche）

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至於Porsche 911 Turbo S Embraer擁有最快之名，搭載3.8升水平對臥渦輪引擎，具備650匹馬力，百公里加速只需2.6秒，極速達至330公里。但對於這一次的合作，重點還是兩者兼備的設計。它們都採用雙色塗裝，鉑銀金屬色配Jet Gray金屬色漆面，為了今次的聯承，更加設計了一個具有速度感的新標誌：飛機機翼與汽車尾翼之合體。車子儀錶板上有「One of 10」標示，以證其設計並不會出現在其他Porsche 911之上。

圖片來源：Porsche

Embraer Phenom 300E（圖片來源：Porsche）

今次的合作是捆綁式銷售，除了飛機和車，組合內還有其他「禮品」包括室內車罩、行李箱、一枚1919 Globetimer UTC手錶，所有設計都與飛機和車子同出一轍，暫時還未有定價，不過一架普通版的Phenom 300就要950萬美元，其實對於買得起的用家而言，價錢並不是一個大問題吧，最重要的還是獨特的設計與全球限量10套。