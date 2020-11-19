Mini未來概念　自動駕駛電動車不再迷你　變成最Chill的移動派對

Mini是不少車迷的小寵兒，車如其名走可愛路線，實質卻是車迷們的浪漫。今年對不同的業界而言都是沉寂的一年，但豈不是一個好機會去計劃未來嗎？最近Mini就釋出一款只存在於虛擬世界的概念車「Mini Vision Urbanaut」，是為品牌的創新之作，配合自動駕駛的電動車，也是未來車的藍圖典範，特別著重於以人為本的設計。

猶如豌豆般的綠色除了有未來感，更加輕易融入環境之中（圖片來源：Mini）

首當其衝的當然有別具未來感的外觀，但相信在將來已非新鮮事了，其實所謂的未來感，大多都是著重功能性，例如人體工學設計、流線型外觀等，還有的是突顯物料的特性多於繁複的手工，當然還迎合自動生產，所以大多都有著極簡的設計。而這款「Mini Vision Urbanaut」更加在內裝以及空間上花功夫，內置三個以享樂放鬆為主的模式，誓要加強終極空間體驗。

（圖片來源：Mini）

車子擁有4.46米的車長是品牌最大的一款，本來六角形的鬼面罩變成了八角型，配置Matrix-LED車頭燈，車側偌大扇滑門方便乘客上落，卻又有一個可以掀起的擋風玻璃，用處之後會說到。

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內裝非常寬闊，四人座位的配置卻巧妙地分為三個區域，配合三個不同的模式，以配置三個模式的Mini Token插入控制介面來變換，除了車內配置可以變換，更備有專屬的香味、燈光和音樂來營造截然不同的空間，這分別是Chill、Vibe和Wanderlust，動靜皆宜。

Mini Token（圖片來源：Mini）

首先是配備手動旋轉座椅的車頭位置，在停車時可以較低儀表板成為「Daybed」空間；而車尾位置可以將後座向右旋轉收起椅背成為「Cosy Corner」，配合Chill模式除了可以隨意改變座位姿勢和高低，車頂更會出現模擬樹蔭的景象，播出自然環境音效和輕音樂。

說是「迷你」，卻史無前例地有著偌大空間感（圖片來源：Mini）

至於Vibe模式之下，擋風玻璃和滑門將會打開，控制螢幕馬上變換成DJ介面，車內環境則會模擬出配合音樂的動畫，這旨在讓車子與周遭環境營造出愉快的派對感覺。最後的Wanderlust模式，其實是德文中「漫遊樂趣」的意思，顧名思義就是旨在提升駕駛樂趣。當車子變成自動駕駛時，方向盤、踏板和儀表板都會收起，介面則會出現路線的動畫與道路、景物資訊，而車內則會模擬出車外的模糊景色。整個概念完全是未來駕駛的展望，當車子已經可以自動駕駛時，我們還需要將精神集中在道路上嗎？還是應該要享受放鬆一番，再者，車子絕對是屋子之外的另一個重要空間，駕到哪裡就要享受到哪兒，既照顧到駕駛者也取悅到乘客。