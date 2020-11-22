【Ferrari】最強法拉利開篷街車SF90 Spider　追逐永恆極速快感

雖然Ferrari法拉利一級方程式車隊在今季賽事的表現強差人意，不過Ferrari的「街車」始終是車迷夢寐以求的終極理想座駕。日前，法拉利正式發佈最新一款量產超級跑車──SF90 Spider，在強勁的V8渦輪增壓引擎及插電混合能源系統配合下，此車最大馬力達到驚人的1,000匹，由靜止加速至100km/h只需2.5秒，極速可達340km/h，成為歷來性能表現最強橫的法拉利量產型號開篷車。

SF90 Spider是法拉利歷來性能最強勁的量產開篷車，馬力總輸出達到1,000匹，極速達340km/h，由靜止加速至100km/h只需2.5秒。（Ferrari）

基於全球疫情未息，SF90 Spider的發佈儀式需以數碼視像方式進行，全球傳媒及獲邀的VIP車迷於螢光幕前，目擊第一部SF90 Spider正式駛出意大利馬拉內羅（Maranello）的法拉利生產線。

電摺硬頂的「性能」也是最強，只需14秒就可完成開/關過程，而且極慳位。（Ferrari）

單從車名，已知道SF90 Spider跟在一年多前發佈的SF90 Stradale有密切的關係，直接點說，前者就是後者的開篷版本。兩者最大分別，就是SF90 Spider加入了一個可收起的車頂（retractable hard top，簡稱RHT），而且這個車頂極之節省空間，以電動方式按掣收起後，只會佔尾廂約100L空間，比其他同類開篷車需預留150-200L空間收放車頂明顯慳位，而其重量亦比同類電摺硬頂的重量輕約40kg，因而令它的開/關所需時間只要14秒，「工作效率」極高。

為對應強大的動力輸出，車身經過精密設計，在高速行車時能提供足夠下壓力以穩定車身，廠方表示以時速250km/h行駛時，下壓力會達到驚人的390kg。（Ferrari）

不過，法拉利最吸引人的，始終是終極的性能及加速威力，SF90 Spider是車廠第一部配置插電式混合能源系統（plug-in hybrid）的量產開篷車，它的動力來源由兩大部分組成，首先是一副馬力輸出達780匹的3,990c.c. V8渦輪增壓引擎，另外再加上一套由「前二後一」電動摩打組合成的高性能電力推動系統，兩部分加起來可為SF90 Spider供應最大1,000匹總馬力，令此車成為歷來動力輸出最強大的量產型號法拉利開篷車。

根據廠方提供的資料，駕駛者可從以下四種預設模式選定其一操控SF90 Spider：eDrive（純電動）、Hybrid（混合動力）、Performance（性能主導）及Qualify（極限加速）。要留意的是，不要以為以節約耗油為首要目標的eDrive模式會令SP90 Spider變得動作遲緩，法拉利畢竟是法拉利，即使以純電力推動，仍能加速至135km/h，而且可續航距離達25km，肯定比市面上所有插電式混合動力車款都要強勁！

仍然嫌「標準版」的SF90 Spider未夠辣？放心，廠方已準備好「調味料」，只需選購名為Assetto Fiorano的強化套件，就可換來源自GT房車賽的Multimatic懸掛系統、令全車重量下降21kg的升級版碳化纖維及鈦合金組件、米芝蓮Pilot Sport Cup 2高性能輪胎……不用擔心性能，只需盤算要幾多銀，廠方說SF90 Spider的車價大約貴SF90 Stradale約10%，後者在港定價約745港元，那粗略估算SF90 Spider的新車價應該約為820萬元起。個人覺得，花費得起的話，實在比目前的新樓盤定價吸引。